颱風蘇拉｜打風振興夜市？　拉麵店排長龍　老闆：估唔到

颱風「蘇拉」襲港，天文台於今日（2日）凌晨改發8號風球，早上風雨不大，不少人一早出動行街搵食。旺角有新開拉麵店門外大排長龍，老闆正愁昨日（1日）打風失了一日失意，「星期五本應係比較忙啲嘅日子」，對今日「落波」後生意情況感驚喜：「估唔到咗多人排隊！」



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天文台下午4時許改發3號風球，在旺角一帶，西洋菜南街、通菜街及彌敦道等多條鬧市街道，大部份食肆、服裝店舖重開，有不少市民及遊客在檔口買小食，亦有人進入商場、藥房等購物。

有食肆預備「落波」後生意回復6至7成

潮州菜館老闆王先生表示，下午4時後見風勢不算強勁，遂返回食肆開門營業，「見人流都多返，交通正常返自然多啲人出街，啲伙記都有車搭。」他預計「落波」後人流能回復六至七成，但對今晚生意不樂觀：「好就唔會好㗎喇，都係開返等啲伙記可以有工開。」

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拉麵店老闆料多餐廳無營業致排長龍

近通菜街有一間拉麵店門外大排長龍。拉麵店老闆Kosei指，店舖新開業兩個月第一次經歷颱風，他稱生意受影響：「琴日全日冇開冇咗一日生意，星期五本應係比較忙啲嘅日子。」Kosei表示，對「落波」後生意情況感驚喜：「估唔到咗多人排隊，都好開心，可能因為都多餐廳唔開冇咁多選擇。」

珠江旅客稱旅程難忘：很特別

來自珠海的曾小姐表示，將來港逗留兩天，她原本打算今日到迪士尼樂園，最後亦改為到街上閒逛，「昨天晚上所有店都關門了，今天看天氣好一些出來逛逛，之後會想去尖沙咀看一下。」

曾小姐指，昨晚真正感受到香港颱風天的威力，「昨晚風很大，傘都被吹翻了，下很大雨。」她笑言旅遊遇上「颱風天」令她十分難忘，「很特別，因為平時香港比較繁華的感覺，今天街上都沒車沒什麼人，看起來相對荒涼一點。」

家住沙田的范先生表示，今日原本要上班，突然因打風多出一天假期，故趁機落街「行吓、食個飯」。他指家中昨晚因「打風」而水浸，但今早已回復正常，未感擔心，「唔驚啦，都打咗咁多年風。」

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