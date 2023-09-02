颱風蘇拉｜港人8號風球「佔領」深圳　家長趁風假帶子北上玩樂

颱風蘇拉逐漸遠離本港，天文台今日（2日）始改發3號風球，今日適逢周末，8號風球也阻不住北上深圳食買玩的誘惑。有家長趁多出的「打風假」帶兒子北上，好好利用開學前的最後玩樂機會，甚至有夫婦稱日日北上深圳吃飯，並稱已非首次在懸掛8號風球時北上遊玩，更直言「一蚊都唔會喺香港使」。



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家長打風假帶小朋友北上 玩夾公仔晚餐吃燒烤

今日下午到福田星河COCO park人流穿梭，處處都是港式粵語，可見被港人「佔領」。當中有太一家逛街，其子表示，雖然今日打風，但仍喜歡到深圳遊玩，又指物價便宜，「喺呢度好多夾公仔機，好鍾意嚟玩，同埋啲嘢都好平。」鄭太表示，趁兒子未開學有「打風假」，故爭取帶他到深圳遊玩。

鄭太表示，今日下午約4時從香港出發，乘坐第一班B1巴士經福田口岸，再轉乘深圳地鐵前往星河COCO park。由於考慮沿途都是有蓋空間，認為相對安全，而行程用時與以往差別不大。

鄭太續指，疫情後多了到深圳遊玩，現時平均每個月都會北上一至兩次。鄭小朋友透露，之前曾到位於觀瀾湖的卡盧冰城（滑雪場）遊玩，並指深圳的食物味道好，今晚打算吃燒烤。

母親鄭太（左）則表示趁兒子（右）未開學有「打風假」，故爭取帶兒子到深圳遊玩的機會。（洪芷菁）

夫婦北上吃飯如日常 非首次8號波照去

對於不願上鏡受訪的港人鍾先生鐘太而言，8號風球期間照常北上玩樂已非第一次，是北上常客之中的常客。鍾太表示，他們今早10時便出門，由於懸掛8號風球，二人為安全起見，一改以往經深圳灣「轉個彎就到」或駕車至蓮塘口岸北上的習慣，今日從天水圍出發，選擇乘坐港鐵前往福田口岸，用時約一個半小時，比以往多了一個小時。

鍾太在深圳受訪時表示，自從通關之後「日日都上嚟（深圳）」，鍾先生則補充指少則一星期北上三至四次，稱「一蚊都唔會喺香港使」。

棄海港城餐廳北上醫肚：價錢夠平、唔使自己煮

鍾太解釋香港飲食的價格「唔值」。她以前經常到海港城餐廳，但現在不會再去，改以去深圳，「（價錢）夠平，又唔使自己郁手（烹煮）喎」、「食同一樣嘢，咁我半價喎。」故二人北上吃飯如日常般自然。

我放工，上嚟（深圳）食埋嘢，返到屋企都十點幾……咁同我出去銅鑼灣分別（不大）。 鍾太

鍾先生指二人平日都會去福田、羅湖或深圳灣附近，以食飯為主，逗留幾小時便回港。鍾太表示二人每逢星期六、日則會提早到深圳遊玩，今日則在深圳逛街時購買了一副拼圖連框架，約人民幣400多元，鍾先生相信該框架在香港的價格會翻倍。

選擇北上因8號風球香港商舖關門

港人朱小姐指今日臨時放假故乘搭港鐵東鐵綫，由九龍塘出發前往福田口岸。她指雖然乘搭港鐵時仍懸掛8號風球，但不擔心會影響行程。朱小姐指經常北上，平均一星期上一至兩次，除了到COCO park，也會到東門及南山逛商場。她指今日由於懸掛8號風球，香港商舖都關門，故選擇北上遊玩。