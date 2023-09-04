颱風海葵｜天文台今晨4時40分發一號風球　今日大部分時間維持

強烈熱帶氣旋海葵昨日（3日）已進入本港800公里範圍，天文台在早上4時40分發出一號戒備信號。在上午5時，颱風海葵集結在香港以東約610公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過台灣海峽。按照現時預測路徑，海葵會與香港維持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日大部份時間維持。



預料海葵會在明日（5日）於廣東東部至福建南部沿岸登陸，隨後較大可能移入廣東東部內陸並逐漸減弱，並在本週中至後期為廣東東部帶來驟雨，但路徑存在變數。是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎海葵的強度變化及與珠江口的距離。受其外圍下沉氣流影響，廣東地區今日天氣酷熱，但海面有湧浪，市民應遠離岸邊，停止所有水上活動。



截至9月4日上午5時，天文台預測海葵的路徑。 （天文台網頁圖片）

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▼9月4日風暴消息▼

【04:45】天文台指，在上午5時，颱風海葵集結在香港以東約610公里。按照現時預測路徑，海葵會在今日（4日）橫過台灣海峽，並與香港維持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日大部份時間維持。是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎海葵的強度變化及與珠江口的距離。

【04:40】天文台發出一號戒備信號。

【00:00】天文台指，熱帶氣旋海葵會在今日（4日）橫過台灣海峽，天文台會在早上發出一號戒備信號。海葵隨後大致移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，可能在該區登陸，其後其路徑及強度存在變數。

截至9月4日上午5時，天文台預測海葵的路徑。 （天文台網頁圖片）

天文台預測，本港今日（4日）大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。稍後局部地區有驟雨。吹和緩北至西北風，稍後離岸風勢間中清勁，海有湧浪。

天文台的未來9天天氣預報。 （天文台網頁圖片）

根據天文台9日天氣預測，本港明日（5日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。從星期三（6日）至星期五（9日），本港均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高氣溫均約31度。至星期六（10日）天氣好轉，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

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