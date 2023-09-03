颱風海葵｜K Kwong分析海葵威力　列4點警告暫勿撕膠紙：台灣大鑊

【颱風／海葵／蘇拉／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／8號風球／打風】超強颱風蘇拉遠離後，又到強颱風海葵襲港？天文台表示，熱帶氣旋海葵已進入本港800公里範圍，按照現時預測路徑，海葵會在明日（9月4日）進入台灣海峽，隨後大致移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，路徑存在變數，天文台會在明早考慮發出1號風球。

海葵逼近香港引來網民關注是否會再打風。近日經常分享風暴消息的化學博士K Kwong鄺士山，在Facebook分享日本氣象廳及台灣中央氣象廳氣象圖，列出4點分析，提醒市民暫時不要撕下貼在窗戶的膠紙，又明言「台灣大鑊」。



天文台表示，熱帶氣旋海葵已進入本港800公里範圍，按照現時預測路徑，海葵會在明日（9月4日）進入台灣海峽，隨後大致移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，路徑存在變數。（天文台）

天文台表示，熱帶氣旋海葵已進入本港800公里範圍，預料今日（9月3日）會橫過台灣南部，按照現時預測路徑，海葵會在明日（9月4日）進入台灣海峽，隨後大致移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，但其路徑存在變數。天文台會在明早考慮發出一號戒備信號，呼籲市民留意最新天氣預測。

而根據天文台熱帶氣旋路徑圖，海葵會以颱風強度，周日（9月3日）逼近香港800公里範圍，下周一（9月4日）更會穿過台灣逼近香港400公里範圍，周二（9月5日）在香港東面400公里範圍內登陸，直吹香港機率暫時最高三成。美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有相近預測。

即睇海葵最新颱風路徑＋風力▼▼▼

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ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

GFS氣象圖（Windy.com）▼▼▼

蘇拉襲港後2天海葵又逼近，網民關注是否會再打風。近日經常分享風暴消息的化學博士K Kwong鄺士山，在Facebook分享日本氣象廳及台灣中央氣象廳氣象圖，列出4點分析，包括「台灣大鑊（海葵氣壓955 hPa，正常1013）」、「過咗台灣會大大減弱，但台灣海峽尚有暖水，有可能再供應能量（當然台灣海峽太細，加極有限）」、「打去福建（大雨水浸），尚未知影響香港，因為台灣多高山，個風會減弱得好多」、「香港暫時唔似大鑊」。

K Kwong鄺士山，在Facebook分享日本氣象廳及台灣中央氣象廳氣象圖，列出4點分析。（網上圖片）

不過K Kwong提醒，雖然香港未必大受影響， 但暫時不要撕下貼在窗戶的膠紙，以防萬一。他又說，根據暫時資料，估計天文台不會發出8號風球。

過去網民曾有不少經典花式貼膠紙方法，十分爆笑！ ▼▼▼

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大批網民感謝K Kwong提醒，「買定膠紙再貼過」、「我都撕咗膠紙啦…」。也有網民相信海葵對香港影響不大，「咁大座山，過台（海葵結構）都一定削一半，唔夠時間重組」、「就算打到嚟都唔會太勁」。