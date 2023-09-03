颱風海葵｜下午3時登陸台東　5日登陸閩粵交界　廣東一地明起停課

隨著「蘇拉」遠離廣東，今年第11號颱風於今日下午15時30分左右於台灣登陸後，將繼續西行，預計在5日下午至夜間在福建南部及廣東東部沿海第二次登陸。



據內地中央氣象台消息，今年第11號颱風「海葵」（強颱風級）今日下午15時30分左右正式在台灣台東縣登陸。登陸時中心附近最大風力50米/秒（15級），強度為強颱風級，中心最低氣壓940百帕。據《香港01》收到的台東畫面顯示，狂風呼嘯卷著暴雨襲過，一段時間甚至看不清路面，路上摩托車被吹倒。

台灣氣象局預估，最快4日晚間，台灣將脫離「海葵」風暴圈，5日上午將離島。「海葵」是繼2019年第11號颱風「白鹿」之後時隔1472天首個登陸台灣省的颱風。

內地中央氣象台預計，「海葵」穿過台灣後，逐漸轉向福建南部、廣東東部沿海靠近，於5日下午到夜間以10—11級強熱帶風暴登陸或重影響閩粵交界。

未來3天閩東、台中將有特大暴雨 汕頭全市停課

未來三天，台灣、浙江東部、福建大部、江西南部、湖南東南部等地將有大到暴雨，浙江東南部、福建東部和南部、江西南部、台灣中北部等地部分地區有大暴雨，福建東部、台灣中部等局地特大暴雨（累計降雨量250～300毫米，台灣中部局地可達600毫米以上）。

內地氣象專家指，「海葵」帶來的風雨持續時間長、累計雨量大，且有可能於「蘇拉」影響區充電，引發山洪等災害，建議加強防禦。國家防總辦公室向福建、廣東和浙江三省發出做好防禦應對工作等提示，並派出工作組協助指導，將廣東的防汛防颳風應急響應提升至第三級。

受「海葵」登陸影響，汕頭教育局今日（3日）發通知要求全市託兒所、幼兒園、中小學及校外培訓機構於9月4日起停課。原計劃於近3天返校的寄宿制學校，推遲返校，若有學生在校，不得強制學生回家，保障學生在校安全。各地各學校在颱風黃色、橙色、紅色或者暴雨紅色預警信號解除後安排復課。

近來，颱風「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」等強颱風接連登陸中國，據中國天氣網盤點，1949至2022年颱風登陸中國的數據，74年中，颱風登陸中國次數達659次，其中台灣129次，僅次於廣東，位列第二。