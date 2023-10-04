九月本港極端天氣　五年來首個10號風球　世紀黑雨釀兩死

上月本港經歷極端天氣，9月首八天先有十號風球蘇拉襲港，緊接熱帶氣旋海葵殘餘相關的低壓槽，為香港帶來世紀黑雨，多處被淹浸的畫面歷歷在目。天文台錄得至少七項紀錄，包括黑雨生效最長時間、9月總雨量逾千毫米的新高、連續十日生效的酷熱天氣，以及最熱的中秋節等。

天文台表示，世紀黑雨的暴雨期間，至少有兩人死亡，超過140人受傷。



▼9月1日 10號風球下的杏花邨▼



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天文台今日（4日）回顧9月的天氣，指月內屢受極端天氣影響，包括9月1、2日超強颱風蘇拉猛烈襲港，以及7、8日的驚人暴雨。

蘇拉是1950年以來影響南海第二強熱帶氣旋

蘇拉是繼2018年9月超強颱風山竹襲港後，首次發出10號颶風信號，其中心附近的最高持續風速達每小時230公里，是自1950年以來影響南海第二強的熱帶氣旋。

蘇拉影響本港多處地區，引發的風暴潮亦導致本港部分沿岸低窪地區出現水浸，包括沙田、大埔及大澳。大部分地區在這兩日錄得超過150毫米雨量，中西區、灣仔區及荃灣區的雨量更超過250毫米。

颱風期間21宗水浸 80人受傷

颱風期間，根據初步資料，全港有超過3,000宗塌樹報告、21宗水浸報告及兩宗山泥傾瀉報告，亦有約40宗棚架、招牌及窗戶受損報告，部分地方一度停電，香港機場有460班航班取消。超過80人在蘇拉襲港期間受傷，沒人死亡。隨着蘇拉遠離本港及逐步減弱，本地風力於2日稍後緩和。

▼9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



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黑雨警告逾16小時 總雨量創新高

9月印象最深的還有一場持久的世紀黑雨。天文台表示，熱帶氣旋海葵殘餘相關的低壓槽，於9月7、8日為香港帶來長時間的滂沱大雨，天文台發出的黑色暴雨警告信號持續生效達16小時35分鐘，是自1992年設立暴雨警告系統以來的最長紀錄。

主要歸因於上半月與蘇拉及低壓槽相關的大雨，天文台錄得的9月總雨量創歷史新高，達1,067.1毫米，是九月份正常值321.4毫米的三倍以上，輕易打破1952年9月創下844.2毫米的紀錄。

9月的破紀錄雨量，彌補了本年首八個月雨量偏少的情況。本年首九個月的累積雨量為2,224.3毫米，略少於同期正常值的2,242.8毫米。

▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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世紀黑雨：24小時638.5毫米 僅次於1889年紀錄

天文台表示，受在廣東沿岸與海葵殘餘相關的低壓槽影響，9月7日晚上開始轉壞，有大雨及狂風雷暴。持續不斷的傾盆大雨一直影響本港至翌日。香港天文台總部於7日晚上11時至午夜12時期間錄得158.1毫米雨量，是自1884年有紀錄以來最高的一小時雨量。

天文台形容「這場驚人暴雨」期間，天文台總部錄得兩小時雨量201.0毫米及12小時雨量605.8毫米，均打破其各自的紀錄。其中7日下午4時起計的24小時，雨量達638.5毫米，約為本港全年平均總雨量的四分之一，僅次於1889年5月30日歷史雨災的紀錄。7至8日，本港多處錄得超過400毫米雨量，而港島東區及南區的雨量更超過800毫米。

9月7日全日的本港雨量分佈，可見東面變成澤國。（天文台圖片）

天文台：暴雨期間至少兩死140傷

本港多處出現水浸及山泥傾瀉，造成大規模交通受阻及設施損壞。根據初步資料，全港有超過75宗山泥傾瀉報告及60宗水浸報告，而部分地方一度停電停水。暴雨期間至少有兩人死亡，超過140人受傷。

天文台表示，雖然上半月出現了暴風雨天氣，下半月卻長時間陽光充沛及酷熱，其中包括9月21日至30日連續10日的酷熱天氣，並創下最長九月份連續酷熱天氣日數紀錄。9月仍較正常熱，平均氣溫為28.5度，較正常值27.9度高0.6度。

▼9月8日 黃大仙港鐵站洪水淹至大堂及月台▼



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九月極端天氣創七項紀錄

9月餘下日子方面，由於低壓槽在廣東沿岸地區徘徊，9至16日本港天氣持續不穩定，間中有大驟雨及雷暴。部分地區的雨勢特別大。本港大部分地區在這八日錄得超過100毫米雨量，西貢區、沙田區及大埔區的雨量更超過400毫米。

在有雨的情況下，天文台氣溫於10日下降至全月最低的24.8度。22日上升至全月最高的34.4度。到29日，最高氣溫33.7度，是有紀錄以來最熱的中秋節。

總結天文台對9月天氣的回顧共創七項紀錄，包括黑色暴雨警告信號持續生效達16小時35分鐘；總雨量創歷史新高，約1,067.1毫米；21至30日連續十日的酷熱天氣警告；7日晚上11時至午夜12時得一小時內最高的158.1毫米雨量；天文台總部亦在這場驚人暴雨期間錄得兩小時雨量201.0毫米，及十二小時雨量605.8毫米，均打破其各自的紀錄；以及最熱的中秋節。