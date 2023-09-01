颱風蘇拉｜2018年山竹後再10號風球　水淹杏花邨、紅磡商廈爆玻璃

超強颱風「蘇拉」襲港，天文台今日（1日）晚上8時15分改掛10號風球（十號颶風信號），是繼2018年超強颱風「山竹」後再一次打「十號波」，當年「山竹」縣掛10號風球長達10小時，是戰後第二最長紀錄。



「山竹」帶來的破壞成不少經典場面，風暴潮令杏花邨海水倒灌，暴風吹毀紅磡海濱廣場二期玻璃外牆，當港人在「落波」趕返工時，逼爆大圍港鐵站及上班族面對倒塌大樹堅持返工的場面。山竹至少造成458人受傷，另有不少於60,000宗的塌樹報告，數目歷來最高。



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「山竹」於2018年9月7日在關島以東約2,330公里的北太平洋西部上形成，在9月11日升級為超強颱風，風眼直徑達40公里，中心附近最高持續風速為每小時250公里。

10號風球掛10小時 第二長紀錄

香港天文台在9月14日10時20分發出一號戒備信號，當時山竹距香港超過 1100 多公里時，是有紀錄以來最遠而發出颱風信號，至9月16日上午9時40分，天文台改發10號風球，並持續了10小時，是戰後第二最長的10號風球，香港大部分地區錄得每小時超過150公里的陣風，天文台亦一度發出紅色暴雨警告，及新界北部水浸特別報告，本港普遍錄得超過150毫米雨量。

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「打工仔」趕返工逼爆大圍港鐵站

山竹襲港期間，有不少經典畫面，風暴潮下海水湧入杏花邨造成海水倒灌，水淹地下停車場，遍地發泡膠；沙田城門河、吐露港沿岸及大埔林村河一帶的單車徑及行人隧道亦被海水淹浸；暴風對紅磡海濱廣場二期造成破壞，辦公室的玻璃窗被摧毀；在山竹逐漸遠離，香港「打工仔」趕返工，逼爆大圍港鐵站，及有上班族面對倒塌大樹的場面令人深印。

資料顯示，山竹至少造成458人受傷，另有不少於60,000宗的塌樹報告，數目歷來最高，多處有高空墜物及建築物受損，至少有500宗玻璃窗或玻璃幕牆損毀報告，全港有超過40,000戶電力供應中斷。

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