颱風小犬｜改發8號風球視乎3個因素　天文台預警香港南部或吹烈風

颱風小犬陸續迫近本港所在的珠江口，天文台今日（6日）下午5時40分改發3號風球，至少維持至明日（7日，星期六）凌晨4時。不少人關注天文台會否改掛8號風球，天文台指會視乎小犬的強度、移動速度、以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。



另外，天文台亦更改早前的預測，料東北季候風會為颱風小犬「助攻」，香港明日至星期日風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。



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改發8號風球視乎颱風強度、移動速度及烈風區與香港距離

天文台表示，颱風小犬環流緊密，並繼續以颱風強度穩定地向西移近珠江口一帶，本港普遍地區將逐漸吹強風，高地間中吹烈風。在小犬及東北季候風共同影響，本港明日至星期日風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。天文台亦預料本港未來兩三日有狂風驟雨，星期日及星期一雨勢有時頗大。

至於會否改掛較高的風球，天文台表示，隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

據天文台熱帶氣旋路徑預測，天文台明日（7日）下午2時，小犬會陸續靠近本港，但中心附近最高持續風速會下降為每小時130公里，至翌日下午2時會最貼近本港，但會逐步由颱風降至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時110公里。

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