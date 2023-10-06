颱風小犬．直播｜9號風球生效　天文台：視乎風力評估是否掛10號

【小犬風球/颱風消息/天文台颱風消息即時/風暴路徑】天文台今晚（8日）7時改掛9號風球。天文台預料本港風力顯著增強，提醒現時切勿外出，遠離當風的門窗，在安全的地方躲避。颱風小犬的眼壁正逐漸靠近珠江口一帶。受小犬影響，本港多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。與小犬相關的強雨帶並正影響本港。



天文台指，按照現時預測路徑，小犬與香港天文台最接近的距離約為60至70公里。本港將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。



熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，在今早11時，颱風小犬集結在香港天文台東南約100公里。（天文台圖片）

▼10月8日風暴消息▼

▼10月8日 天文台晚上7時掛9號風球▼



【18:46】過去一兩小時，小犬採取稍為偏北方向移動，較為接近本港， 小犬的雨帶亦有所增強，位於香港以南的黃茅洲曾錄得颶風。按照現時預測路徑，小犬與香港天文台最接近的距離約為60至70公里，天文台會在晚上七時發出九號烈風或暴風風力增強信號。

【17:48】天文台表示，在下午6時，颱風小犬集結在香港天文台以南約70公里，預料向西北或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。

過去一兩小時，本港離岸及高地多處地方風速有所增加，部分高地持續吹暴風。按照現時預測路徑，小犬會移向珠江口一帶，在午夜前於香港天文台以南約70公里左右掠過。

▼10月8日 杏花邨中午前後風力開始增強▼



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【16:55】天文台表示，在下午5時，颱風小犬集結在香港天文台以南約70公里，即在北緯21.7度，東經114.3度附近，預料向西北或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。

過去數小時，小犬採取較為偏北方向的路徑移動，預料小犬會移向珠江口一帶，在午夜前於香港天文台以南約70公里左右掠過。

【16:40】天文台九天天氣預告，明日（10月9日 ）吹東至東北風 7 至 8 級 ， 初時離岸及高地達10級 ，稍後 6 級 。

【16:30】澳門氣象局公布，發出八號東北風球於發出，預料八號風球將在晚間維持。預測澳門風力將會增強。在下午4時颱風 「小犬」 集結在澳門東南約 90 公里。 至於改發九號風球的機會率，在 10月9日凌晨屬「中等」。

【16:00】機管局表示，今日全日有860班航班，截至下午3時，有520班已離港到港，估計全日有90班取消，有130班會延誤。

【15:45】天文台表示，在下午4時，颱風小犬集結在香港天文台以南約80公里，即在北緯21.6度，東經114.3度附近，預料向西或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。

【15:08】政府表示，至目前為止，民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有83人入住。

截至今日下午2時40分，消防處及政府1823電話中心分別收到一宗及兩宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。

醫院管理局表示，截至今日下午2時，一名男市民在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

【14:45】過去數小時，小犬穩定移向珠江口西部。按照此路徑，小犬會在今晚最接近本港，在香港天文台以南約70公里左右掠過。

小犬是一個成熟的颱風，其眼壁正逐漸靠近香港南面海域，本港南部已多處吹烈風，風力可能會再進一步增強。如小犬的颶風區進一步接近本港，天文台有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

與小犬相關的強雨帶正逐漸影響本港，預料今明兩日本港會有狂風大驟雨。市民請留意天文台最新的天氣消息。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時94、86及69公里，最高陣風分別超過每小時116、102及84公里。

【13:35】澳門氣象局公布，將於今日下午4時 30 分改發八號東北風球

【12:41】勞工處表示，由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，提醒僱主應與員工訂好在熱帶氣旋及暴雨警告下及其後的工作安排，包括上班、下班、復工及在家工作（如適用）等。

在執行有關安排和應變措施時，僱主應盡量體諒個別僱員可能面對的不同情況，如居住地點及附近的路面和交通等情況，並考慮當中的實際困難和需要，採納情理兼備及具彈性的處理方法，例如容許返回工作崗位有困難的僱員在家工作或有較寬裕的上班和復工時間。僱主亦應遵守有關法例下應負的法定責任及規定。

勞工處編製的《颱風及暴雨情況下工作守則》，為僱主和僱員提供制定有關惡劣天氣的工作安排的主要原則、內容框架、參考指引及相關法例資料，以供參考。該小冊子可在勞工處網頁（www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/wcp/Rainstorm.pdf）下載。

【12:48】天文台表示，受小犬影響，本港離岸多處吹烈風，高地間中吹暴風。按照現時預測路徑，小犬會在今晚最接近本港，在香港天文台以南約70公里左右掠過。本港會逐漸由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風。

若小犬維持現時強度，其颶風區預料會在今晚頗為接近香港南面海域，該區風力可能會再進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【12:40】天文台正式發出8號風球。

【12:30】颱風小犬的烈風圈半徑83公里，目前集結在本港天文台之東南偏南約90公里，港島南區海怡半島為最接近烈風圈的市區地區。住在海怡半島的曾先生表示，覺得威力沒有如之前的8號風球犀利。

【11:50】在正午12時，颱風小犬集結在香港天文台之東南偏南約90公里，預料向西或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時81、69及58公里，最高陣風分別超過每小時115、84及79公里。

▼10月8日 海怡半島風勢增強▼



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【11:12】澳門氣象局指颱風小犬今日下午至傍晚將進入澳門100公里範圍，雖然小犬環流細小，但其相關的8級風圈將影響澳門，因此今日下午4時至8時將考慮改發八號風球。

由於「小犬」移動路徑較預期偏北，預料於周一(9日)凌晨至早上低窪地區有機會出現0.5米以下水浸，藍色風暴潮警告將於今日下午2時發出。

【10:42】旅遊事務署宣布，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【10:40】天文台宣布會在下午12時40分發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。

【10:35】教育局宣布，由於下午改發八號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【09:50】運輪署表示，原訂於今日下午舉行的傳統車輛登記號碼拍賣會將會取消，申請人稍後會收到本署通知有關拍賣會改期的詳情。

【09:45】天文台表示，過去數小時，小犬穩定地移向珠江口方向一帶，正進入香港天文台以南100公里範圍內。現時本港多處地方吹強風，離岸海域及高地已間中吹烈風。隨着小犬進一步靠近，本港風力會逐漸增強，天文台會在今日下午12時40分改發八號烈風或暴風信號。與小犬相關的強雨帶會在今日稍後至明日影響本港。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時73、69及57公里，最高陣風分別超過每小時112、79及78公里。

▼10月7日 3號風球下清水灣二灘有泳客游泳及玩滑浪板▼



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【09:30】海洋公園宣布，由於今日下午12時40分改發8號烈風或暴風信號，海洋公園及水上樂園2023年10月8日全日暫停開放。

訪客如持有今日海洋公園企業包場活動門票（包括增訂之門票），可選擇於2023年10月13、14或15日任何一天憑票入場。

有關指定於今日使用的水上樂園門票，以及已預約之車位、儲物櫃、水上通行證及映灣小屋之安排，請留意水上樂園網站稍後之公布。

【09:15】香港迪士尼樂園度假區宣布，受惡劣天氣影響，樂園今日暫停開放。迪欣湖活動中心亦暫停開放至另行通知。

【09:00】昂坪 360 宣佈，由於受三號強風信號的影響，纜車服務仍需暫停。

【08:39】考評局表示，今日上午11時30分或以後舉行的英國皇家舞蹈學院考試（RAD）將會改期，有關安排將於日內公布。

【07:56】警務處表示，由於3號風球正生效，原定今日上午8時於灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式將告取消。

【07:47】天文台公布，會在今日下午12時40分改發八號烈風或暴風信號。

在上午8時，颱風小犬集結在香港之東南偏南約110公里，中心附近最高持續風速每小時145公里，預料向西或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。天文台指在過去數小時，颱風小犬維持其強度，移動速度稍為加快，並逐漸靠近珠江口一帶，相關的雨帶亦開始影響該區，本港風力逐漸增強。按照最新預測，小犬會採取更為靠近本港的路徑，在今日稍後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過。預料烈風會影響香港多處地方，今明兩日會有狂風大驟雨。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時78、72及57公里，最高陣風分別超過每小時95、82及82公里。

【07:18】馬會公布，鑑於天文台將於今日中午12時至下午2時之間懸掛八號烈風或暴風信號，考慮到公眾及馬匹安全，決定取消原定今日在沙田馬場舉行的賽事。

顧客必須於有關賽馬日期後起計60天內，於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款。所有經由電話投注及數碼平台投注的款項，將直接退回予有關投注戶口。

顧客如以信用卡預訂馬場設施，有關款項將退回信用卡戶口；如以現金購票，可憑收據或門票於今日起計的14天內，於賽馬日到馬場或在場外投注處辦公時間內辦理退款。

查詢有關退款詳情，請致電馬會熱線1817。

【07:00】在上午7時，颱風小犬集結在香港之東南偏南約120公里，預料向西或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時75、68及56公里，最高陣風分別超過每小時95、81及80公里。

【06:57】康樂及文化事務署宣布，由於出現惡劣天氣，原定上午8時於粉嶺游泳池舉辦的第37屆北區分齡游泳比賽2023將會延期至10月15日（星期日）上午8時於同一地點舉行。

原定今日早上9時於城門谷游泳池舉辦的荃灣區分齡游泳比賽2023/24將會延期至10月28日（星期六）上午9時於同一地點舉行。

【06:47】《香港01》今早6時許前往大環山了解，見到3名泳客如常游早泳，紛紛表示「唔驚」、「唔係好犀利」，更有人指當年颱風山竹襲港照樣游早水。

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【05:40】國際貨櫃碼頭4、6、7號、以及中遠國際、亞洲貨櫃，由上午7時起停止貨櫃交收。

【05:31】社會福利署表示，由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，勸諭市民不要送子女或家人到提供課餘託管服務的中心或長者服務中心。市民如有需要送子女或家人到有關中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

【05:11】教育局公布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【04:48】天文台表示，會在今日中午12時至下午2時之間改發八號烈風或暴風信號。

天文台指出，在過去數小時，颱風小犬維持其強度，移動速度稍為加快，並逐漸靠近珠江口一帶，相關的雨帶亦開始影響該區，本港風力逐漸增強。按照最新預測，小犬會採取更為靠近本港的路徑，在今日稍後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過，預料烈風會影響香港多處地方，本港今明兩日會有大驟雨。

天文台今日凌晨4時50分更新九天天氣預報。（天文台圖片)

【00:53】在凌晨1時，颱風小犬集結在香港之東南約140公里，預料向西或西北偏西緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

▼10月7日風暴消息▼

【23:37】澳門氣象局指，小犬未來兩日將移近珠江口，雖然「小犬」環流細小，但預料其移動路徑較預期偏北，並將在澳門以南120公里範圍內掠過，與其相關的8級風圈有機會影響本澳，因此周日下午至晚間改發八號風球可能性提升至中等。

【23:25】前天文台台長林超英晚上再度發颱風貼文，形容小犬脾氣難捉摸，經過一段時間慢慢踱步後出現微妙轉向，由西偏南變成西偏北，天文台預測未來二十四小時小犬將稍為靠近香港，籲市民注意。

【21:45】天文台指，過去數小時，小犬繼續緩慢移動，環流相當緊密，其相關的烈風區與香港仍然維持一段距離，三號強風信號會至少維持至明日中午。

按照現時預測路徑，小犬明日會逐漸靠近珠江口一帶，與小犬相關的強雨帶會在明日日間逐漸影響珠江口，同時小犬的烈風區亦會移近該區。本港屆時會否普遍吹烈風，則視乎小犬與本港的距離，及小犬的減弱速度。天文台會考慮是否在明日下午發出更高熱帶氣旋警告信號。

天文台10月7日晚上8時45分公布的移動路徑預測圖顯示，小犬由強颱風減弱為颱風。（天文台圖片）

【20:45】天文台指，強颱風小犬已減弱為颱風。在下午9時，小犬集結在香港之東南約160公里，預料向西緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

天文台指，小犬移動較為緩慢，環流相當緊密，其相關的烈風區會與香港維持一段距離，三號強風信號會至少維持至明早6時。

按照現時預測路徑，小犬今晚及明日會在香港以南150公里內掠過，有機會進一步靠近珠江口一帶。與小犬相關的外圍較強雨帶明日稍後至星期一會影響該區，本港雨勢有時頗大，風向亦會由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風，部分地區可能間中吹烈風。天文台屆時會視乎本地風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時63、53及41公里，最高陣風分別超過每小時72、64及68公里。

【19:10】強颱風小犬在香港100多公里附近緩慢徘徊，天文台懸掛三號風球。在颱風吹襲時經常成為水浸重災區的杏花邨，今日已做好防洪防風措施，多幢大廈低層及入口裝上鐵板。不過，有街坊認為小犬風力弱，稱家中沒做防風措施。在杏花邨對出海邊，一名內地旅客特意前來，人生78年來首次在海邊感受颱風威力，「山裡面（江西）的風吹得樹呼呼叫，風吹過噓！噓！這裡就轟！轟！。」

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▼10月7日 3號風球下石澳有人滑浪及戲水▼



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▼10月7日 3號風球下市民照北上深圳▼



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【16:45】天文台指，受小犬影響，本港離岸及高地普遍吹強風。小犬的移動較為緩慢，環流相當緊密，其相關的烈風區會與香港維持一段距離，三號強風信號會至少維持至明早6時。

天文台指按現時預測路徑，小犬今晚及明日會在香港以南150公里內掠過，有機會進一步靠近珠江口一帶。與小犬相關的外圍較強雨帶明日稍後至星期一會影響該區，本港雨勢有時頗大，風向亦會由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽地方會變得當風，部份地區可能間中吹烈風。天文台屆時會視乎本地風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

【16:35】康文署宣布，由於大浪關係，港島南區的淺水灣泳灘及離島區的洪聖爺灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

【14:45】強颱風小犬集結在香港之東南約170公里 ，預料向西緩慢移動，橫過廣東 沿岸海域。

【12:19】熱帶氣旋小犬正影響本港天氣，天文台預料3號風球將於今日大部分時間維持，記者今早（7日）到香園圍口岸視察，發現仍有不少港人過關北上吃喝玩樂。有新界居民稱，不擔心天氣不穩，又稱返深圳比出九龍的交通更便利、成本更低。有人則指，如天氣轉壞，才會提早返港。

【11:45】天文台指，3號風球至少維持至明早6時。在過去一小時，橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時49及46公里，最高陣風分別超過每小時59及62公里 。

【11:37】天文台指，熱帶氣旋小犬在過去數小時向偏西方向緩慢移動，預料3號強風信號將於今日（7日）大部分時間維持，預料明日有狂風驟雨，雨勢有時頗大。一波未平一波又起，天文台預料，一個低壓區下周將為南海中部帶來不穩定天氣。

天文台有狂風驟雨，雨勢有時頗大。（天文台網頁截圖）

【11:03】上月初世紀黑雨襲港，多區發生山泥傾瀉，巨石阻擋耀興道全部行車線。運輸及物流局局長林世雄今日（7日）在網誌表示，耀東邨耀興道上月8日暴雨期間出現山泥傾瀉，已指示人員在安全下加緊處理。他又指，雖然熱帶氣旋小犬暫未有為本港帶來太大影響，但已因應各方面的不同情況，採取一系列措施，全天候監察海、陸、空情況。

小犬向偏西方向緩慢移動，與其相關的驟雨正影響珠江口一帶。（天文台網頁截圖）

【10:45】天文台指，過去數小時，小犬向偏西方向緩慢移動，與其相關的驟雨正影響珠江口一帶。由於小犬的環流相當緊密，其烈風區會與香港維持一段距離，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大。天文台預料本港明日及星期一有驟雨，雨勢有時頗大。

【10:36】旅遊事務署宣布，今晚幻彩詠香江將取消。

【10:25】康文署宣布，由於大浪關係，港島南區的深水灣泳灘、中灣泳灘、南灣泳灘、聖士提反灣泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；西貢區的銀線灣泳灘、清水灣第一灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，籲市民請勿在該處游泳。

【07:51】香港迪士尼樂園度假區宣布，樂園今日開放作有限度運作，於3號風球期間，樂園戶外遊樂設施將按相關法例暫停運作，並將於改發一號風球後陸續恢復。迪欣湖活動中心會如常開放。

【07:30】警務處公布，由於三號颱風訊號現正生效，原定今日（7日）上午8時於灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式將告取消。

【07:20】天文台指過去數小時，小犬向偏西方向緩慢移動，與其相關的驟雨今早影響本港，部分地區錄得數毫米雨量；同時本港風力正逐漸增強，部份地區吹強風。在過去一小時，橫瀾島、沙洲及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時48、48及41公里，最高陣風分別超過每小時57、58及56公里。

【05:48】天文台表示，在上午6時強颱風小犬集結在香港之東南約200公里，預料向西緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

【05:20】教育局表示，由於3號風球生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

【04:48】天文台表示，3號風球將於今日大部份時間維持。在凌晨時分，小犬採取一個較為西南方向移動，速度有所減慢，現時本港風力正逐漸增強，部份地區吹強風。由於小犬的環流相當緊密，其烈風區會與香港維持一段距離，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大。

按照現時預測路徑，小犬將於周日日間在香港以南150公里內掠過。受小犬及東北季候風的共同影響，周日本港風力會進一步增強，部分地區尤其南部可能吹烈風。天文台屆時會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

天文台周六（7日）凌晨2時公布的移動路徑預測圖顯示，熱帶氣旋小犬已增強至強颱風。（天文台圖片）

【02:25】天文台指在過去數小時，小犬稍為增強，而環流變得更緊密。天文台在凌晨2時再度將小犬提升為強颱風，集結在香港之東南約210公里，中心附近最高持續風速每小時155公里，隨著小犬逐漸靠近，本港風力正逐漸增強，受小犬及東北季候風共同影響，本港今日（7日）稍後至明日（8日，星期日）風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。

天文台表示，小犬的烈風區與香港仍有一段距離，3號風球至少維持至六早上8時。天文台隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

強颱風小犬的環流變得更緊密，有清楚風眼，東面有一個頗大範圍的暴風雨帶。（Tropical Tidbits圖片)

【02:00】澳門氣象局改發3號風球，預測周日（8日）凌晨至早上改發8號風球的可能性「較低至中等」。

【00:37】民政事務總署周五（6日）表示，18區民政處人員包括民政專員，已齊齊出動為市民做好防風準備，並已透過地區網絡包括三會、法團、業委會、物管公司等，提醒居民密切留意天文台最新風暴消息，及早做好防風措施；民政處亦與各相關部門緊密合作，留意區內容易水浸嘅地點和低窪地區，作預防措施，包括清理渠道、提供沙包和擋水板等。

▼10月6日 18區民政處應對颱風來襲▼



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天文台周六（7日）凌晨0時公布的移動路徑預測圖顯示，颱風小犬採取較南的移動路徑向西移動。（天文台圖片）

▼10月6日風暴消息▼

【21:45】天文台指小犬的烈風區與香港仍有一段距離，三號強風信號至少維持至明早8時。天文台隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。在過去一小時，大老山錄得的最高持續風速為每小時49公里，最高陣風超過每小時61公里。

受小犬影響，預料本港未來兩三日有狂風驟雨，星期日及星期一雨勢有時頗大，市民請留意天文台最新天氣消息。

【21:18】箕灣耀興道在9月初的世紀暴雨中的山泥傾瀉，今日（6日）現場所見，行車線上墜下的大石、山泥及樹木等仍未清理，只要抬頭便可見數塊巨石仍在斜坡頂上，有行山人士經山徑近距離觀賞奇景。

立法會議員梁熙表示，當局已制定短中長的方案，首先已安排小組及安裝感應器，以隨時疏導水浸區域，其後將清理山坡的巨石再噴漿鞏固，最後再作長遠的穩固工程。他透露當局今日已放置貨櫃箱、車胎及已灌漿的油桶，以承托巨石滾落，「有嘢跌落嚟會頂住。」

▼10月6日 政府在筲箕灣耀興道進行阻擋滾石措施▼



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【20:32】颱風小犬逐漸逼近香港， 署理保安局局長卓孝業今午（6日）主持跨部門會議，14個政策局及部門的代表出席會議，聽取天文台代表就小犬的最新評估，並匯報各部門於颱風來臨前已執行的防備工作以及部署的應變計劃。會上亦檢視早前超強颱風蘇拉及熱帶氣旋海葵低壓槽引致的狀況，並作出評估，作好預案。

因應颱風小犬逐漸逼近香港，署理保安局局長卓孝業今午（10月6日）主持跨部門會議，統籌各部門為應對小犬的準備工作。（政府新聞處圖片）

【20:05】9月初「世紀暴雨」為香港多區帶來嚴重水浸，當中重災區包括黃大仙中心及紫灣環翠商場。暴風雨即將來臨，今日在場所見，黃大仙中心北館地庫層仍被巨型帳幕圍封，商場連接港鐵站入口外已架設防洪板及沙包陣，以防再有洪水湧入。

至於環翠商場除了扶手電梯外，大致已恢復如常，夾公仔店店主表示，暴雨後需時半個月，才可恢復營業。他稱今晚或不睡覺，做好撤退的心理準備，「如果真係再次開始水浸，我真係會撲返去拯救啲機。」

▼10月6日 黃大仙中心北館圍起防洪板及沙包▼



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▼10月6日 柴灣環翠商場及停車場預備防水浸措施▼



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颱風小犬｜天文台10月6日下午5時的最新移動路徑圖顯示，預測小犬會在周六（7日）至下周日（8日）在本港以南近距離掠過，或近至天文台以南約70公里。（天文台圖片)

【17:45】天文台指，小犬環流緊密，並繼續以颱風強度穩定地向西移近珠江口一帶，本港普遍地區將逐漸吹強風，高地間中吹烈風。預料受小犬及東北季候風共同影響，本港周六至周日風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。

天文台指，3號風球至少維持至明早四時。天文台隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

【17:40】天文台改發3號風球。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里，提醒將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【15:45】前天文台台長林超英在社交媒體呼籲「切勿放鬆對小犬的戒備！」林超英指，小犬過了台灣後一度減弱，但今日下午風眼重新形成，依然是颱風並繼續移近香港。

【14:45】颱風小犬逐步逼近，天文台表示會在今日（6日）下午5時40分改發3號風球。西九文化區宣布，今晚「西九主辦：自由爵士音樂節」所有戶外節目，包括竹翠公園及藝術公園大草坪戶外舞台的音樂表演將會取消，所有戶外市集及其他攤位亦不會營業，而自由爵士音樂節於室內舉行的節目（包括留白Livehouse、自由空間細盒、M+光庭）將如期進行。

【13:00】下午1時，颱風小犬集結在香港之東南偏東約310公里，中心附近最高持續風速每小時140公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過廣東沿岸海域。天文台指本港風力今日會逐漸增強，海面有湧浪，促市民遠離岸邊及停止所有水上活動。天文台預測小犬周日已進入天文台東南約100公里內，其後「拗彎」轉西南移動，在本港以南的擔杆群島南面海域掠過，距離天文台最近約75公里。 天文台指小犬的環流較細小，屆時是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，即8號風球，要視乎小犬的強度及與香港的距離。

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【09:54】天文台上午9時45分指，過去一兩小時，颱風小犬略為増強，而隨著小犬繼續靠近廣東東部沿岸，本港風力今日會逐漸增強，天文台會在今午5時40分改發三號強風信號。天文台指，海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台指出，颱風小犬的環流較細小，屆時是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，要視乎小犬的強度及與香港的距離。（天文台圖片）

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