颱風小犬︱林超英再談小犬　形容脾氣難捉摸微妙偏北轉向　籲注意

颱風小犬逼近，天文台周六（7日）晚上稱小犬繼續緩慢移動，環流相當緊密，3號風球會至少維持至周日（8日）中午，而小犬周日會逐漸靠近珠江口一帶，其烈風區亦會移近，天文台會考慮是否在周日下午發出更高熱帶氣旋警告信號。



前天文台台長林超英晚上再度發颱風貼文，形容小犬脾氣難捉摸，經過一段時間慢慢踱步後出現微妙轉向，由西偏南變成西偏北，天文台預測未來二十四小時小犬將稍為靠近香港，籲市民注意。



天文台10月7日晚上稱小犬繼續緩慢移動，環流相當緊密，3號風球會至少維持至周日（8日）中午，而小犬周日會逐漸靠近珠江口一帶。（天文台10月7日晚上11時預測路徑截圖）

▼10月7日 3號風球下杏花邨防風準備▼



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颱風小犬逼近香港，天文台周五（6日）預告將改發3號風球後，林超英就在Facebook呼籲「切勿放鬆對小犬的戒備！」林超英指，小犬過了台灣後一度減弱，但風眼重新形成，依然是颱風並繼續移近香港。

前天文台台長林超英10月7日晚上再度發颱風貼文，形容小犬脾氣難捉摸，經過一段時間慢慢踱步後出現微妙轉向，由西偏南變成西偏北。（林超英Facebook）

林超英指天文台預測未來24小時小犬稍為靠近香港：慢踱後微妙轉向

至今晚9時45分，天文台指三號強風信號會至少維持至明日中午，又指會考慮是否在明日下午發出更高熱帶氣旋警告信號。林超英隨後又在Facebook貼文，指小犬脾氣難捉摸，經過一段時間慢慢踱步後，出現微妙轉向，由西偏南變成西偏北，而天文台預測未來二十四小時小犬將稍為靠近香港，因此大家需要注意。

▼10月7日 3號風球下石澳有人滑浪及戲水▼



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▼10月7日 3號風球下市民照北上深圳▼



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▼10月5日 熱帶氣旋小犬下石澳泳灘掛紅旗▼



前天文台台長林超英10月7日晚上在Facebook形容小犬脾氣難捉摸 現微妙轉向。（資料圖片）

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