新世界維港泳11.12舉行　星光大道終點區設海上遊樂場　今起報名

「新世界維港泳」將於11月12日早上舉行，大會今年將在尖沙咀星光大道終點區旁邊的水域，舉辦全港首個海上遊樂場，設置大型船隻上搭建彈床、鞦韆等六大遊樂設施，更有長度達10米的「巨型飛天泳手」供市民遠距離打卡留念。



活動將於11月12日早上9時至下午4時45分舉行，主辦方即日起至10月29日接受報名，每節設45分鐘時間，費用全免，惟參加者需年滿6歲，未滿14歲人士亦須一名成人陪同，報名超出限額會以抽籤形式決定名單。



六項遊樂設施包括「海岸滾輪」、「相躍彈床」 如置身維港之中

「新世界維港泳」今年為主題「躍在維港 海量快樂」，主辦方將於賽事當日在星光大道終點區旁邊的水域，舉辦全港首個海上遊樂場。

10米長「巨型飛天泳手」可維港兩岸遠距打卡

海上遊樂場設有六項遊樂設施，包括「海岸滾輪」、「相躍彈床」及「快樂#PowerUp『抱抱』池」，可予置身維港之中的參加者盡情玩耍，成為親子、情侶、朋友的維港遊樂場；維港泳標誌性的巨型浮波及「無邊鞦韆」則將是「打卡」熱點，另有長度達十米的「巨型飛天泳手」，讓市民在維港兩岸遠距離拍照留念。

11.12開放 每節45分鐘 供成功登記者參加

海上遊樂場將於11月12日上午9時至下午4時45分開放，每節時間為45分鐘，供成功登記的人士參加，現場不設即時預約或排隊後補名額安排。活動即日起可報名，截止日期為10月29日晚上11時59分，歡迎年滿6歲及身高達1米或以上人士參與。如參加者未滿14歲，須由一名年滿18歲或以上的成人陪同入場。

主辦方稱，由於名額有限，如登記人數超出限額，主辦單位將以抽籤形式決定參加者名單。大會將於11月6日前，以電郵方式通知獲抽中的人士，獲抽中的參加者可與一名親友到場，於其所屬時段參與活動。參與者需於預約時段前最少15分鐘，到達設於尖沙咀東部海傍的活動登記處準備入場。

活動詳情：



日期：2023年11月12日（星期日）

時間：上午9時至下午4時45分 （每節45分鐘）

地點：星光大道以東的尖沙咀海濱花園

遊樂設施：新世界維港泳巨型浮波、「無邊鞦韆」、「海岸滾輪」、「相躍彈床」、「快樂#PowerUp『抱抱』池」、「巨型飛天泳手」汽球裝置

報名日期及時間：即日起至2023年10月29日晚上11時59分

報名網站：http://www.hkharbourrace.com

注意事項：



1、參加者必須年滿6歲及身高達1米或以上

2、如參加者未滿14歲，須由一名年滿18歲或以上的成人陪同入場

3、如登記人數超出限額，將以抽籤形式決定參加者名單

4、成功獲抽中的參加者可攜同一名親友到場參與

5、參加者必須穿著運動鞋及潔淨襪子，衣著宜以舒適輕便為主

6、參加者須於所屬時段最少15分鐘前抵達活動登記處，遲進場者將不獲延長參加時間