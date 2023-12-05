雙子座流星雨最早12.14可觀測　天文台料當日多雲　睇星要靠彩數

天文台天氣報告指，一股東北季候風會在明日（6日）日間抵達華南，該區有一兩陣雨，氣溫稍為下降。而一股偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，該區雲量增多及有幾陣雨，預計本周六（9日）起香港一連4天有陣雨，橫跨區議會選舉。另外，雙子座流星雨高峰將於12月15日凌晨發生，市民可早一晚開始觀測，不過天文台最新預測指，12月14日香港大致多雲，大家要成功一睹流星劃過夜空，可能要靠彩數了。



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天文台指，一股東北季候風會在明日日間抵達華南，該區有一兩陣雨，氣溫稍為下降。受乾燥大陸氣流影響，隨後一兩日廣東地區天色大致良好。

天文台報告：料大雪天晴乾燥

天文台報告指，明日北風逐漸增強，星期四（7）廿四節氣的大雪當天，天晴乾燥，早上稍涼，市區最低氣溫約18度，新界再低幾度。

天文台預報區議會選舉有一兩陣雨

一股偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，該區雲量增多及有幾陣雨。天文台預料星期六（9日）起香港一連4天有一兩陣雨。至12月10日區議會選舉當天，天文台預料大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎22度至25度。

天文台料周六起一連4天有一兩陣雨。（天文台官網截圖）

雙子座流星雨｜每小時天頂流星數150

另外，今年的雙子座流星雨每小時天頂流星數（ZHR）預計為150，預計高峰期為12月15日的凌晨3時，市民如果有興趣，最早可於12月14日晚起觀測。天文台最新報告指，12月14日香港大致多雲，氣溫介乎22度至25度。

太空館表示，今年雙子座流星雨的每小時天頂流星數（ZHR）預計為150。（太空館網頁圖片）

▼2017年8月英仙座流星雨▼

