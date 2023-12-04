天文台指11月香港異常溫暖　月初曾錄30.7度　創史上第二高紀錄

天文台回顧今年11月天氣，平均氣溫錄得攝氏23.5度，是有紀錄以來11月的第二高。天文台於上月初一度錄得30.7度，是全月最高氣溫，亦是有紀錄以來11月的第二高氣溫。天文台形容11月的香港，是異常溫暖。



連同氣溫高於正常的9月及10月，今年秋季遠較正常溫暖，平均最低氣溫錄得24.4度，是有紀錄以來最高。



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天文台：月內大部分季候風較正常弱

天文台指，由於月內大部分時間影響華南沿岸的東北季候風較正常弱，今年11月香港遠較正常溫暖。今年11月平均氣溫23.5度，為有紀錄以來11月的第二高，較各自正常值高1.3度。平均最高氣溫是26.1度，較各自正常值高1.6度，為有紀錄以來11月的第三高；平均最低氣溫21.6度，較各自正常值高1.3度，為有紀錄以來11月的第四高。

受乾燥的東北季候風影響，本月首6日香港天晴及日間乾燥。在陽光充沛的情況下，天文台氣溫在11月6日下午上升至全月最高的30.7度，為有紀錄以來11月第二高。此外，當日平均氣溫27.6度，是有紀錄以來11月的最高。

天文台表示，連同高於正常氣溫的9月及10月，今年9月至11月的秋季亦遠較正常溫暖，期間平均最低氣溫24.4度，為有紀錄以來同期最高；平均氣溫26.1度，為有紀錄以來同期第二高；平均最高氣溫28.8度，為有紀錄以來同期第五高。

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天文台：11月雨量僅正常值8%

今年11月全月總雨量為3.3毫米，只有正常值39.3毫米約8%。另外，歸因於9月及10月的破紀錄暴雨，今年秋季異常多雨，總雨量達1,616.4毫米，是有紀錄以來同期的最高。今年首11個月的累積雨量為2,773.6毫米，較同期正常值的2,402.4毫米多約15%。

由於一道雲帶覆蓋廣東沿岸及受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，11月7日至8日本港天氣轉為大致多雲及較涼，並有幾陣雨。另一股東北季候風補充於11月16日抵達，隨後兩日本港陽光充沛及非常乾燥，早上清涼，天文台氣溫於翌日早上下降至全月最低的15.6度。今年11月沒有熱帶氣旋在南海及北太平洋西部出現。

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