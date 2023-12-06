大雪｜周四早上降溫四度　天文台預測市區低見18度　一區僅得13度

近日氣溫低見20度左右，明日（7日）是廿四節氣之一的大雪，通常是每年在12月6至8日之間，代表北方地區受冷空氣影響，會出現較大的降雪量。天文台預測，明日氣溫介乎18至24度，明顯較近日降溫約2度，相對濕度為40%至70%。



天文台表示，明日天晴乾燥，早上稍涼，市區最低氣溫約18度，新界再低幾度，以今早（6日）最低22度比較，明早將跌4度。預料一股清勁至強風程度的東北季候風，會在下周中期影響華南。



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潮濕的偏東氣流影響 周末至下周多雲

天文台今日表示，一股乾燥大陸氣流，會在未來一兩日為廣東地區帶來大致晴朗的天氣。隨著一股較潮濕的偏東氣流影響廣東沿岸，周末至下周初該區雲量增多，有幾陣雨，天氣較為溫暖。

天文台預料，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在下周中期影響華南。一道雲帶正覆蓋華南沿岸，同時東北季候風正逐漸影響廣東，並會在今晚為沿岸地區帶來較乾燥和稍涼的天氣。

今日北潭涌低見15.2度

本港地區天氣方面，今早6至10時，氣溫都是22度。由凌晨起至中午時分，全港最高溫地區是跑馬地的23.4度，其次是啟德跑道的23度；同期全港最低氣溫是北潭涌的15.2度，其次是打鼓的17度。

下午大致多雲，局部地區能見度較低，有一兩陣微雨。今晚漸轉天晴乾燥，吹和緩偏北風，稍後離岸風勢間中清勁。

明日打鼓嶺最低溫13度

天文台展望明日天晴乾燥，早上稍涼，市區最低氣溫約18度，新界再低幾度。星期五（8日）部分時間有陽光，周末期間雲量增多。

明日分區氣溫預測，最低溫是打鼓的13度，上水、流浮山、石崗最低溫是15度，九及港島最低溫為16、17度。

本港未來九日天氣預測。（天文台圖片）

下周初回升至最高26度

未來九日天氣預測，明日（7日）大雪，是氣溫最低的一天，氣溫介乎18至24度，後日（8日）起氣溫又回升至20度起跳，其中又以下周一、二（11、12日）氣溫回升到23至26度。