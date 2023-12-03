暫別持續乾燥　天文台預測新一星期多雲濕度回升　周六起4天驟雨

受到東北季候風影響，本港過去數星期都處於天晴乾燥氣候，上周四（30日）LV時裝秀得以在戶外順利舉行。天文台預測，本港將受偏東氣流影響，本周三（6日）將有一兩陣驟雨，周六（9日）起一連4日都是多雲有陣雨，相對濕度大概75至90%。



今日（3日）吹東至東北風，天晴乾燥，氣溫20至24度，氣候宜人，外出帶備外套。



▼11月30日 LV時裝秀會場內外▼



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東北季候風周三抵達華南

天文台表示，東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，廣東沿岸日間氣溫稍為回升。預料另一股東北季候風會在本周三（6日）抵達華南，該區有一兩陣雨。與季候風相關的乾燥大陸氣流，會在隨後一兩日為廣東地區帶來大致良好的天氣。

受偏東氣流影響，周末期間廣東沿岸雲量增多及有幾陣雨。本港今日受到東北季候風正影響華南，一道雲帶同時正覆蓋該區。

天文台預測，今日大致多雲，下午部分時間天色明朗及乾燥。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。

未來九日天氣預測。（天文台圖片）

周四早上跌至19度 早晚溫差五度

九日天氣預測方面，展望未來一兩日，大致多雲，短暫時間有陽光，星期三（6日）北風逐漸增強至4級，離岸間中吹5級風，星期四（7日）天晴乾燥，早上稍涼，跌穿至19度，最高24度，日夜溫差有5度，相對濕度介乎40%至70%。

由本周六至下周二（9至12日），天文台預測一連四日都是大致多雲和有一兩陣驟雨，前三日相對濕度75%至90%，下周二則是70%至90%。