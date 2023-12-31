我們的2023｜香港天氣9大之最　1小時雨量破紀錄　牛奶冰室淹頂

2023年香港經歷了不少極端天氣，《香港01》整合天文台資料，盤點9項2023年的香港天氣之最。9月熱帶氣旋海葵帶來的世紀暴雨更令香港一夜變汪洋，黃大仙中心的「牛奶冰室」更被雨水淹頂 ；2023年香港亦經歷一個最炎熱夏季。



香港氣象學會發言人、香港天文台前助理台長梁榮武認為，氣候變化令香港經歷大雨的機會增加，呼籲大家盡快應對有關問題。



9月7日晚上至8日凌晨，黃大仙中心北館受暴雨淹沒，其中位於地下低層的牛奶冰室亦遭殃。（資料圖片）

【1】11月｜月初平均氣溫27.6度破紀錄

受乾燥的東北季候風影響，11月首6日香港天晴及日間乾燥。在陽光充沛的情況下，天文台氣溫在11月6日下午上升至全月最高的30.7度。此外，當日平均氣溫27.6度，是有記錄以來11月的最高。

【2】10月｜最高氣溫34.6度破紀錄

受熱帶氣旋小犬的外圍下沉氣流影響，10月4日至5日本港日間普遍天晴及天氣酷熱。天文台氣溫於10月4日下午，上升至全月最高的34.6度，是有記錄以來最高的10月絕對最高氣溫。

▼10月4日 熱帶氣旋小犬下沉氣流帶來133年來最熱10月天▼



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▼10月5日 熱帶氣旋小犬下石澳泳灘掛紅旗▼



【3】10月｜24小時最高雨量破紀錄

熱帶氣旋小犬於10月8日至9日為本港帶來狂風大驟雨，天文台需要在10月9日上午發出黑色暴雨警告。天文台在10月9日錄得369.7毫米雨量，是10月份總雨量正常值120.3毫米的三倍以上，亦是有記錄以來10月份的最高日雨量。此外，10月8日下午3時至翌日下午3時的24小時雨量達439.8毫米，打破了10月份的最高紀錄。

【4】9月｜黑雨歷時最長、【5】最高1小時雨量紀錄、【6】9月連續酷熱天氣日數紀錄

超強颱風蘇拉於9月1日至2日正面吹襲香港，為本港多處帶來颶風，風暴潮亦導致部分沿岸低窪地區出現水浸。數日後，與熱帶氣旋海葵殘餘相關的低壓槽於9月7日至8日為香港帶來破紀錄的暴雨，令多處出現水浸及山泥傾瀉。

▼9月1日 10號風球下的杏花邨▼



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▼9月1日 超強颱風蘇拉眼壁完整▼



在暴雨期間，天文台總部於9月7日晚上11時至午夜12時期間，錄得158.1毫米雨量，是自1884年有記錄以來最高的一小時雨量，本港多處水浸，其中黃大仙中心北館地下低層的水深一度高達2.9米，幾乎淹沒全層，當時只剩「牛奶冰室」的招牌仍未淹沒 。

另外，天文台自9月7日11時05分發出黑雨後，至8日3時40分才改發黃雨警告，黑雨維持時間達16小時35分鐘，打破自1998年設立警告系統以來紀錄。

保險業監管局今年9月颱風蘇拉及隨後的世紀豪雨所涉保險索償統計結果，兩宗事件分別索賠3.61億元及15.4億元，合計達19億元。

▼9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



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▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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9月上半月雖出現暴風雨天氣，下半月卻長時間陽光充沛及酷熱，9月21日至30日連續10日的酷熱天氣，創下最長9月份連續酷熱天氣日數紀錄。

▼9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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【7】8月｜2023年香港經歷最炎熱夏季、【8】熱夜連續數

受南海北部海面溫度較正常溫暖，以及於華南沿岸較正常強的低層西南氣流影響，今年8月香港遠較正常炎熱，平均氣溫29.7度及平均最低氣溫27.8度，分別較其各自正常值高1.0度及1.1度，兩者均為有記錄以來8月的最高紀錄。

此外，8月平均最高氣溫32.4度較正常值高1.1度，亦是有記錄以來8月的第二高之一。連同異常炎熱的6月及7月，本港經歷了一個有記錄以來最炎熱的夏季。另外，8月的熱夜數目共15天，是8月有記錄以來最高紀錄之一。

▼7月9日 周日天晴酷熱▼



【9】7月｜絕對最高溫36.1度破紀錄

受熱帶氣旋杜蘇芮外圍下沉氣流影響，7月26日至27日本港普遍天晴及極端酷熱。天文台的氣溫在7月27日下午，飆升至全月最高的36.1度，這亦是有記錄以來7月份其中一個絕對最高氣溫。此外，當日天文台平均氣溫32.2度也是有記錄以來7月份最高。

▼7月26日 空氣污染嚴重及極端酷熱▼



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梁榮武：雨量紀錄破頂是全球暖化造成結果

香港氣象學會發言人、香港天文台前助理台長梁榮武接受訪問時表示，相信香港2023年經歷的世紀暴雨，與全球暖化存在關係。他指，全球暖化會令大雨出現的機率增加，如參照過去140年的紀錄，本港1小時最高雨量紀錄亦經常破頂，正正是全球暖化造成的結果。

梁榮武續指，冬天溫暖的日子愈來愈多，寒冷天氣愈來愈少，將會是大趨勢，但不排除偶爾會出現非常寒冷的日子。