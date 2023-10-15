世紀暴雨︱筲箕灣耀興道冧山泥　需半年修復　巨石有如雙層巴士

本港上月經歷「500年一遇」的世紀暴雨，土力工程處長張偉文表示，當時全港接獲181宗山泥傾瀉，其中筲箕灣耀東邨一幅天然山坡塌下大量山泥，耀興道至今一個多月未解封，他稱幸慶山泥傾瀉發生在深夜，未有人命傷亡，形容有「幸運成分」，不少落石體積巨大，「其中一塊有如雙層巴士」，他估計，緊急工程需時約6個月。



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土力工程處長張偉文接受《明報》訪問表示，土力處緊急控制中心於9月8至18日運作期間，共接獲181宗山泥傾瀉，人造斜坡佔142宗，天然山坡佔39宗。

他指，耀興道山泥傾瀉的位置，位於60米高人造斜坡上方的天然山坡，最高點離地約100米，塌下約3000立方米山泥，超過一個標準泳池容量，他指，山坡下是巴士站，泥石墜落距離民居約100米，幸事發是深夜，如在日間後果不堪設想，「未釀成人命傷亡有幸運成分」，山泥傾瀉時大大小小石塊沿山上塌下，有如骨牌效應，泥石集中墜落在巴士站附近位置，當中不少體積巨大，「其中一塊有如雙層巴士」。

張偉文預計，緊急工程需時約6個月，包括清理山上大量石塊，並以岩釘及噴漿等鞏固，然後重開耀興道，政府另會詳細設計修復山坡，但因人造斜坡斜度太大，亦沒空間興建泥石壩，會研究興建小型雨水隧道，截流山上雨水，避免暴雨時太多雨水滲入山坡。