天文台預報下周末強烈季候風殺到　香港急降溫　新界一區僅11度

天文台天氣報告指，受較潮濕及溫暖的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸雲量較多及有幾陣雨。不過到了下周末，天文台預計另一股強烈東北季候風，將會在下周末抵達華南，屆時香港氣溫預料會顯著下降，至12月17日星期日上午時分，天文台預計打鼓嶺只有11度。



天文台指，受較潮濕及溫暖的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸雲量較多及有幾陣雨。（資料圖片）

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天文台報告：12.10區議會選舉有一兩陣雨

天文台指，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋南海北部。香港今日（８日）下午及今晚天氣預測下午天晴。今晚大致多雲。吹和緩偏東風。12月10日為區議會選舉，天文台預料當日氣溫介乎22度至25度，多雲，有一兩陣雨。下周初較為潮濕及溫暖。

天文台預料，明日大致多雲，有一兩陣微雨。（天文台官網截圖）

天文台報告：未來兩三日雲量較多

天文台報告指，受較潮濕及溫暖的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸雲量較多及有幾陣雨。預料一股東北季候風會在下周中期影響華南沿岸，下周後期該區天色較為明朗。

天文台預計，下周末上午7時打鼓嶺氣溫降至11度。（天文台官網截圖）

天文台料下周末香港天氣顯著轉涼

天文台指，另一股強烈東北季候風會在下周末抵達華南，該區氣溫顯著下降。天文台預計，下周六本港指大致多雲，有幾陣雨，氣溫介乎20度至25度；至12月17日星期日，氣溫顯著降至17至20度。根據天文台分區預測，當日上午7時，大埔、上水、石崗等新界地區預料只有14度，屆時打鼓嶺預計只有11度。