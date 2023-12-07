天文台預報下周有季候風補充　惟12月中仍未凍　一區料升溫至28度

天文台天氣預報指，星期日12月10日區議會選舉當天，香港多雲，有一兩陣雨。天文台雖預料，預料一股東北季候風補充會在下周中期影響華南，屆時香港風勢預料增強，離岸吹6級風，不過下周中期預料市區氣溫預料為攝氏25度。溫暖的天氣預料維持到月中，部分新界地區於下周五（15日）更升溫至28度，冬日氣氛完全欠奉。



天文台指，乾燥的東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。本港今早天氣稍涼，市區氣溫降至18度左右，新界再低幾度。明日部分時間有陽光。

天文台報告：較潮濕偏東氣流 將取代東北季候風

天文台預報指，現時影響廣東沿岸的東北季候風，會在未來一兩日逐漸被一股較潮濕的偏東氣流取代，周末至下周初該區雲量增多，有幾陣雨，天氣較為溫暖。至12月10日區議會選舉當天，天文台預料香港大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎22度至25度。

天文台預料，明日氣溫介乎20度至24度。（天文台官網截圖）

天文台預料，一股東北季候風補充會在下周中期影響華南，下周後期該區天色較為明朗。預料下周三（13日）當天，香港吹東風4至5級，離岸間中吹6級風，但預料仍溫暖，氣溫介乎22度至25度。

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下周五（15日）已經來到12月中，但根據天文台預測，當日最高氣溫返25度。最新分區預測指，當日下午3時，新界多個地區氣溫高達27度或以上，當中上水更達28度。