天文台預報強烈季候風殺到　下周末料一日跌10度　新界一區僅11度

天文台天氣報告指，一股強烈東北季候風會在下周末抵達華南，該區氣溫顯著下降。天文台預測指，下周六（16日）起香港氣溫顯著下降，預料當日氣溫介乎18至25度，最低氣溫比昨日（8日）發出的預測再低兩度；至星期日（17日），市區氣溫料進一步下跌至15度至18度，意味一日之內香港氣溫將跌10度，而個別新界地區如打鼓嶺，氣溫將降至11度。



天文台預料，下周末香港氣溫將顯著下降。（資料圖片）

▼12月5日 灣仔利東街聖誕藝術裝置亮燈▼



+ 6

天文台報告：區議會選舉料有一兩陣雨

天文台指，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區，預料今日（9日）短暫時間有陽光。今晚大致多雲，有一兩陣微雨，吹和緩偏東風。展望未來兩三日大致多雲，天氣較為潮濕及溫暖。明日（10日）就是區議會選舉，天文台預料大致多雲，有一兩陣雨，氣溫料介乎22度至25度。

天文台預計，12月18日市區最低氣溫為14度。（天文台官網截圖）

天文台報告：未來兩三日廣東沿岸日間溫暖

天文台報告指，隨著偏東氣流緩和，未來兩三日廣東沿岸日間溫暖。預料一股東北季候風會在下周中期影響華南沿岸，下周後期該區天色較為明朗。

天文台周日（17日）清晨時份打鼓嶺氣溫低見11度。（天文台官網截圖）

天文台報告：下周六晚上氣溫顯著下降

天文台指，另一股強烈東北季候風會在下周末抵達華南，該區氣溫顯著下降，天氣轉涼。天文台預計，下周六香港大致多雲，有幾陣雨，晚上氣溫顯著下降，氣溫介乎18至25度，最低氣溫比昨日發出的預測調低了兩度。

至12月17日星期日，氣溫顯著降至15至18度。根據天文台分區預測，當日上午7時，大埔、上水等新界地區預料只有14度，屆時打鼓嶺預計更只有11度。