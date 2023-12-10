天文台預報強烈季候風殺到　下周二最低14度　兩區跌破「雙位數」

天文台天氣報告指，未來一兩日短暫時間有陽光，日間溫暖。不過隨著強烈東北季候風，將於下周初為廣東沿岸地區，屆時香港氣溫將會急降。天文台預計，下周二（19日）香港市區氣溫介乎攝氏14度至19度，上午時分兩個新界地區更加跌穿雙位數，預料只有9度。



天文台指，未來一兩日短暫時間有陽光，日間溫暖。本周中期風勢較大。下周六（16日）稍後氣溫顯著下降，下周初早晚相當清涼，市區氣溫下降至14度左右。

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天文台料冷鋒周末抵達華南沿岸

天文台指，廣東地區未來一兩日風勢微弱，日間溫暖。受東北季候風影響，本周中期華南雲量較多。預料一道冷鋒會在周末抵達華南沿岸，該區顯著轉涼。

天文台預料下周初香港氣溫急降。（天文台官網截圖）

天文台料下周六稍後氣溫顯著下降

天文台預報指，強烈東北季候風將於下周初，為廣東沿岸地區帶來相當清涼及乾燥的天氣。天文台預料，星期六香港天氣大致多雲，有幾陣雨，稍後氣溫顯著下降，預料當日氣溫介乎17度至25度；至星期六氣溫急降，天文台預料當日氣溫介乎14度至18度，意味隔一日，最高溫差可達11度。

天文台預計下周二上午時份，部分新界地區氣溫跌穿雙位數。（天文台官網截圖）

據天文台最新預測，下周二（19日）氣溫估計介乎14度至19度。按分區預測顯示，當日上午7時，新界多區氣溫跌至12度或以下，其中石崗及打鼓嶺氣溫料跌穿雙位數，僅得9度。