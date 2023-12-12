天文台預報冷鋒襲港急轉凍　周日最低12度　或觸發寒冷天氣警告

天文台最新預報指，一道冷鋒會在星期六橫過華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨。預料星期日（17日）急降溫，香港市區最低氣溫只有攝氏12度，達到觸發寒冷天氣警告的條件。另外，強烈東北季候風將於下周初至中期影響華南地區，該區早上寒冷。



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天文台報告：冷鋒會在星期六橫過華南沿岸

天文台報告指，一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸地區，該區雲量較多。預料一道冷鋒會在星期六（16日）橫過華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨。

天文台指，下午天晴及相當溫暖。吹和緩偏北風，今晚轉吹清勁東風，離岸間中吹強風，多雲及有一兩陣微雨。未來兩三日雲量較多。星期六北風增強，日間氣溫顯著下降。星期日早上市區氣溫在12度左右，新界再低幾度。

天文台預計，星期日市區氣溫低見12度。（天文台官網截圖）

天文台預計強烈東北季候風下周初殺到

天文台指，強烈東北季候風將於下周初為廣東沿岸地區，帶來相當清涼及乾燥的天氣。天文台預料，星期六（16日）本港市區氣溫介乎23度至26度，不過到了星期日，氣溫將急降至介乎12度至16度，意味一日的氣差達12度。根據天文台分區預測，下周三（20日）日當天，天文台料上午7時，打鼓嶺及石崗只有8度。

下周三，個別新界地區料低見8度。（天文台官網截圖）

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