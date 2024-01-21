天文台下調周二市區氣溫預測至最低7度達嚴寒級別　打鼓嶺料僅2度

二十四節氣「大寒」過後，一道冷鋒昨日（20日）至今日（21日）早上橫過華南沿岸，本港氣溫顯著下降，未來數日持續寒冷。天文台再度下調本周二（23日）的預測，料市區低至攝氏7度，比昨日的預報再低1度；新界再低兩三度，北區打鼓嶺料低見4度，不過中午後自動分區天氣預報更新，預測周二早上打鼓嶺將跌至2度。



這股來自西伯利亞的寒潮，料會為粵北帶來雨雪，天文台也指，本港高地氣溫或將降至0度或以下，並有機會結冰。



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周一溫差8度 深晚料降至10度 寒冷天氣警告勢生效

天文台指強烈冬季季候風及高空擾動會在未來兩三日影響廣東，該區氣溫進一步下降，風勢頗大及有幾陣雨，天氣嚴寒。

天文台總部今早錄得16.3度，中午時分回升至20度，本港多處地區的氣溫較昨日低5度左右，預測下午升至22度。之後開始逐度回落，料午夜降至18度，凌晨時再漸漸下跌，明日星期一（22日）日間大部份時時維持在15度，入夜後至深夜將降至10度，天文台料會發出寒冷天氣警告。此為以天文台總部的市區氣溫預測，新界一般會再低兩三度。

天文台1月21日上午11時半公布的九天天氣預報，下調周二市區氣溫至最低7度。（天文台圖片）

風勢頗大及有幾陣雨 體感溫度更加嚴寒

天文台料本周中將特別寒冷，連日來不斷調低周二（23日）及周三（24日）氣溫預測，由跌穿10度至變成「雙9」，再降至「雙8」後，今早11時半更新的九天天氣預報顯示，天文台料周二市區最低7度，由「寒冷」水平變成「嚴寒」水平。由於風勢頗大及有幾陣雨，濕涷下令人體會感受到更加嚴寒。

1月21日中午前自動分區天氣預報顯示，周二打鼓嶺料僅4度。（天文台圖片）

水圍、大埔、沙田及將軍澳周二早上料僅5度

中午前自動分區天氣預報顯示，新界地區更為嚴寒。當中料打鼓嶺下周二早上降至4度，石崗低至5度；屯門、天水圍、上水、大埔及沙田料也跌至6度，其他區7至8度。

自動分區天氣預報中午後更新，各區氣溫全面下調。當中料打鼓嶺下周二早6時，預計僅只有2度，石崗低至4度；天水圍、大埔、沙田及將軍澳都降至5度 ，上水料只有6度，其他區7至8度。

1月21日中午後自動分區天氣預報顯示，周二打鼓嶺料僅2度。（天文台圖片）

本周後期持續濕涷 下周初回升至2字頭

天文台預料高空擾動會在本周後期繼續為華南帶來有雨的天氣，而沿岸地區仍然相當清涼。天文台預測周五起，市區最低氣溫回升至13度或以上，有望「脫冷」，到周下周一（21 日）及二（22日 ），最高氣溫才回升至20度以上。

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