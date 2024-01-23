大帽山-2.4度　天文台發特別天氣提示防風寒效應　打鼓嶺體感零下

受強烈冬季季候風及廣闊雲雨帶影響，本港今早（23日）天氣嚴寒，早上6時大帽山跌至-2.4度（零下2.4度）低溫，市區（天文台總部）氣溫下降至6度左右，新界再低兩三度。天文台清晨發出特別天氣提示，指高地氣溫顯著較低，並可能會結冰，提醒市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險。自動分區天氣預報顯示，早上9時市區將見5度。



天文台指由於有雨，加上風寒效應顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。地下天文台的風寒指數顯示，在早上6時大老山指數降至-5.8度、昂坪-5.3度，而打鼓嶺-0.3度，較實際溫度4.2度，低４.5度。天文台提醒市民請注意保暖，多穿禦寒衣物，並關顧長者及慢性病患者。



▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



天文台1月23日00:00發出的九天天氣預報。（天文台圖片）

▼1月23日凌晨 大帽山極嚴寒▼



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天文台總部跌至6度 打破今冬最低氣溫紀錄

強烈季候風信號及寒冷天氣警告繼續生效，在約6時，天文台總部氣溫錄得6.5度，到7時時再跌至6.3，打破去年12月23日錄得的8.1度今冬最低氣溫紀錄。

在6時，大帽山跌至零下2.4度，北區打鼓嶺為4.2度，昂坪1.3度及大老山僅1.1度。新界多區在6度以下，其中上水及大埔僅4.8度、沙田5.5度；天水圍5.4度，元朗公園5.1度，屯門5.7度。

▼天文台1.23各區最低溫度（截至06:10）▼



天文台截至早上6時10分，在總部錄得6.5度，創今冬新低。（天文台圖片）

天文台特別天氣提示：市民、駕駛人士及騎單車提防路滑

天文台清晨5時50分發出特別天氣提示，指受強烈冬季季候風及廣闊雲雨帶影響，本港今早天氣嚴寒，市區氣溫下降至6度左右，新界再低兩三度，高地氣溫顯著較低，並可能會結冰。市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險。

特別天氣提示也指出由於有雨，加上風寒效應顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低，提醒市民請注意保暖，多穿禦寒衣物，並關顧長者及慢性病患者。

▼地下天文台各區風寒指數（1月23日 06:00▼



風寒指數代表人體感受的溫度，比環境溫度低3至5度。（地下天文台網頁截圖）

風速增加加劇「風寒效應」

由於空氣流動會將人體熱量帶走，因此在大風日子裡感覺到的氣溫，比溫度計量度得的還要低，這稱之為「風寒效應」，隨著風速的增加而加劇。例如當氣溫為攝氏4度，風速為每小時30公里時，感覺到的溫度相等於在無風日子時的攝氏零下1度。

天文台早上6時10分各區氣溫。（天文台圖片）

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打鼓嶺4.3度 風寒指數-0.2度

對比香港平均較凍的打鼓嶺，清晨約6時氣溫為4.3度，而地下天文台風寒指數則顯示為零下0.2度，即相差4.5度；同時段天文台總部6.8度，但附近京士柏的風寒指數則顯示為3.5度，相差3.3度。

打鼓嶺1月23日6時氣溫4.2度，下着雨，未有結冰。（江麗盈攝）

分區天氣預報顯示天文台總部9時跌穿6度

天文台自動分區天氣預報早上部份地區氣溫稍回升，但天文台總部反而會再下跌，6度可能失守，在9至10時降至5度，今晚入夜初段回升至10度。

分區天氣預報顯示，新界東大埔、沙田及西貢早上9時只有4度，上水只有3度，比打鼓嶺反低2度。

▼天文台自動分區天氣預報｜1月23日 09:00▼

