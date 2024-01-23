直擊北區打鼓嶺低見4.2度 農田未見結霜 居民僅穿T恤及外套出門
撰文：江麗盈
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寒冷天氣警告正生效，今早（23日）打鼓嶺曾低見攝氏4.2度。記者到打鼓嶺大埔田村的農田了解，現場度得5度，下着細雨，菜田未見結冰或結霜，有農田主人解釋或與降雨有關，同時大嘆近年天氣多變種植困難。有居民則指住在打鼓嶺多年，早已習慣寒冷天氣，其中有人僅穿T恤及外套出門。
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▼天文台1.23各區最低溫度（截至06:10）▼
今早清晨6時，寒冷天氣警告仍生效，據天文台資料，打鼓嶺低見攝氏4.2度，體感溫度一度低至攝氏0.6度。早上5至6時也一直下雨，大埔田村的農田則未見結冰或結霜。
大埔田村其中一位農田主人梁先生以往在落馬田開農莊，遷到大埔田村20多年，現時十多斗田有種生菜、芹菜及芥蘭，也有士多啤梨田供人採摘。他表示，近年天氣多變，常有水浸、打風，直言「田好難種」。他指今日天氣算是他經歷過較寒冷的日子，但作為農夫，天熱、天冷照樣清晨開始工作。他又提到，今早有雨，應不會有結冰。
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▼天文台香港天氣九天天氣預報▼
▼地下天文台各區風寒指數（1月23日 06:00▼
居於打鼓嶺大埔田村數年的戴先生出門時未有額外添衣，只是身穿一件T恤及外套。他表示，不覺得今日天氣非常寒冷，笑言在這裏已經習慣，又說家裏雖有暖包，不過暫時仍未使用。
另一位正踩單車回家的區女士表示，在新界區住了20多年，於大埔田村也住了三年，不時聽聞農田結霜，不過未曾見過。她身穿一件T恤外加羽絨，直言沒有感到太寒冷，又指家裏的孩子也早已習慣這裏的天氣不需要開暖爐。
▼天文台自動分區天氣預報｜1月23日 09:00▼
▼1月23日清晨 大帽山現冰樹▼
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