直擊北區打鼓嶺低見4.2度　農田未見結霜　居民僅穿T恤及外套出門

寒冷天氣警告正生效，今早（23日）打鼓嶺曾低見攝氏4.2度。記者到打鼓嶺大埔田村的農田了解，現場度得5度，下着細雨，菜田未見結冰或結霜，有農田主人解釋或與降雨有關，同時大嘆近年天氣多變種植困難。有居民則指住在打鼓嶺多年，早已習慣寒冷天氣，其中有人僅穿T恤及外套出門。



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▼天文台1.23各區最低溫度（截至06:10）▼



天文台截至早上6時10分，在總部錄得6.5度，創今冬新低。（天文台圖片）

今早清晨6時，寒冷天氣警告仍生效，據天文台資料，打鼓嶺低見攝氏4.2度，體感溫度一度低至攝氏0.6度。早上5至6時也一直下雨，大埔田村的農田則未見結冰或結霜。

大埔田村其中一位農田主人梁先生以往在落馬田開農莊，遷到大埔田村20多年，現時十多斗田有種生菜、芹菜及芥蘭，也有士多啤梨田供人採摘。他表示，近年天氣多變，常有水浸、打風，直言「田好難種」。他指今日天氣算是他經歷過較寒冷的日子，但作為農夫，天熱、天冷照樣清晨開始工作。他又提到，今早有雨，應不會有結冰。

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▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



天文台1月23日00:00發出的九天天氣預報。（天文台圖片）

▼地下天文台各區風寒指數（1月23日 06:00▼



風寒指數代表人體感受的溫度，比環境溫度低3至5度。（地下天文台網頁截圖）

居於打鼓嶺大埔田村數年的戴先生出門時未有額外添衣，只是身穿一件T恤及外套。他表示，不覺得今日天氣非常寒冷，笑言在這裏已經習慣，又說家裏雖有暖包，不過暫時仍未使用。

另一位正踩單車回家的區女士表示，在新界區住了20多年，於大埔田村也住了三年，不時聽聞農田結霜，不過未曾見過。她身穿一件T恤外加羽絨，直言沒有感到太寒冷，又指家裏的孩子也早已習慣這裏的天氣不需要開暖爐。

▼天文台自動分區天氣預報｜1月23日 09:00▼



天文台自動分區天氣預報顯示，早上9時至10時，天文台總部可能降至5度。（天文台圖片）

▼1月23日清晨 大帽山現冰樹▼

