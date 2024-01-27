天文台預報下周迎濕暖天氣　隨後氣溫或轉跌　大年初一隨時凍住過

天文台天氣報告指，隨著一股清勁至強風程度偏東氣流緩和，下周中至後期沿岸地區漸轉溫暖潮濕。據最新九天天預報顯示，本港氣溫、濕度屆時將逐步回升，下周五（2日）市區最高氣溫達攝氏24度；下周一（29日）起一連8天相對濕度高達95%。不過，和暖天氣有機會屬短暫，因據最新延伸預報顯示，本港氣溫有機會在下周末後轉跌，今年或會過一個接近寒冷水平的大年初一。



天文台黃色火災危險警告正生效

截至上午11時半，黃色火災危險警告現正生效。天文台天氣報告指，今日（27日）大致多雲，日間部分時間天色明朗及乾燥。吹和緩東北風，氣溫介乎14度至17度。天文台展望明日（28日）早晚清涼，日間部分時間有陽光。隨後一兩日有幾陣雨，風勢較大。

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天文台：低壓槽下周末影響廣東

天文台指，東北季候風會在明日影響廣東，該區早上相當清涼。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周初影響華南，而高空擾動會為該區帶來有雨的天氣。隨著該偏東氣流緩和，下周中至後期沿岸地區漸轉溫暖潮濕，天色較為明朗。此外，一道低壓槽會在下周末期間為廣東地區帶來不穩定天氣。

天文台預計，本港氣溫下周將逐步回升。（天文台官網截圖）

天文台料立春最高23度

據最新九天天預報顯示，本港氣溫、濕度將於下周逐步回升，迎來和暖天氣。下周一起一連8天相對濕度高達95%；至立春（4日）當天，氣溫料介乎19度至23度，大致多雲，有幾陣驟雨。

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天文台延伸預報顯示，本港氣溫有機會在下周末後呈下跌趨勢。（天文台官網截圖）

另外，天文台延伸預報顯示，本港氣溫有機會在下周末之後呈下跌趨勢，最新預測指，年初一（10日）當天，香港最低氣溫觸及13度的機率為30%；跌至12度寒冷平的機率則為20%。

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