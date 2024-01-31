天文台：農曆新年前顯著降溫　年三十跌至11度　或濕凍有雨過年

下星期就是農曆新年，天文台表示，農曆新年前氣溫顯著下降，年廿九已跌至13度，最新預測年三十（9日）氣溫進一步跌至最低11度，早晚寒冷，會有一兩陣驟雨，相當潮濕，當晚準備到黃大仙祠等候上頭炷香的善信，要注意可能出現濕凍天氣。



天文台表示，一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣。預料一道冷鋒會在下周



▼2023年1月21日 黃大仙祠善信子時（23:00）搶先上頭炷香▼



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潮濕海洋氣流正影響廣東沿岸

天文台表示，下周中期横過廣東沿岸，受隨後的東北季候風影響，該區逐步轉冷。一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。

本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，有薄霧。下午部分時間天色明朗，今晚有一兩陣微雨。吹輕微至和緩偏東風。

展望未來一兩日潮濕有霧，日間溫暖。星期六風勢較大。下周初仍然潮濕。農曆新年前氣溫顯著下降。

天文台未來九日天氣預測。（天文台圖片）

一道冷鋒下周中期橫過廣東 逐步轉冷

天文台表示，一股潮濕的海洋氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。受偏東氣流影響，接近周末中國東南沿岸風勢較大。而一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣。預料一道冷鋒會在下周中期横過廣東沿岸，受隨後的東北季候風影響，該區逐步轉冷。

未來九日天氣預測方面，天文台修改昨日（30日）天氣預測，年廿九（8日）最低溫原本估計是14度，今日已調低至13度，相對前一日年廿八（7日）最高溫22度，將會一夜跌九度，年廿九（8日）氣溫又跌穿20度，介乎13至17度，相對濕度75至95%，有幾陣雨，天氣顯著轉涼。

年三十（9日）溫度進一步跌到11至15度，相對濕度70至95%，早晚寒冷，大致多雲，初時會有一兩陣雨，當日準備到黃大仙祠等候上頭炷香的善信，要留意濕凍天氣。