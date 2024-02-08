天氣｜ 今早大部份地區12度或以下　明仍寒冷最低11度

寒冷天氣警告繼續生效。天文台指出，受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，華南沿岸地區天氣寒冷，本港今早（8日）大部份地區的氣溫降至12度或以下。天文台預測，本港地區今日天氣轉冷，日間市區氣溫徘徊在13度左右，新界再低一兩度。多雲，有幾陣雨，吹和緩至清勁北至東北風。



截至今日清晨6時，天文台總部氣溫為13.7度，九龍城、黃大仙分別為11.4度及11.7度。新界溫度較低，北區打鼓嶺9.4度、上水10.0度、大埔10.1度、大帽山8.3度；全港最低溫為大老山的6.8度。



圖為截至2月8日清晨6時，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

寒冷天氣警告續生效

天文台在昨午（7日）下午4時20分發出寒冷天氣警告，呼籲市民應注意保暖，多穿禦寒衣物， 應避免長時間置身在寒風中，並關注獨居的長者或慢性病患者。

▼2023年2月14日情人節市民買花▼



+ 1

至年初一早上仍然寒冷

天文台指出，受東北季候風影響，華南沿岸地區未來一兩日天氣寒冷及有幾陣雨。預料一股乾燥的大陸氣流會在農曆新年假期為華南帶來大致良好的天氣，該區日夜溫差較大。受較潮濕的偏東氣流影響，下週中後期廣東沿岸有薄霧。

天文台展望，明日（9日）天氣寒冷及有一兩陣雨，年初一早上仍然寒冷。農曆新年假期部份時間有陽光，日夜溫差較大。

▼1月27日 機場櫻花園開放首日不少人到來觀賞▼



+ 25

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月8日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

初四起最高重回20度以上

根據天文台九天天氣預報，明日（9日）為年卅，氣溫介乎11至15度，早晚寒冷，大致多雲，初時有一兩陣雨。 大年初一（10日）料在12至18度之間，早上寒冷，部份時間有陽光。 年初二（11日）早晚相當清涼，介乎13至20度，大致天晴。初三（12日）早上相當清涼，日間乾燥、部份時間有陽光，氣溫在14至19度之間。從年初四（13日）起，隨後幾日的最高氣溫將重回20度以上。