天氣｜今日最高27度　明日仍潮濕有霧及日間溫暖

一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸地區。本港今早（21日）有霧，橫瀾島的能見度下降至500米以下。天文台預測，本港地區今日大致多雲，早上有幾陣霧及微雨，最低氣溫約23度。日間部份時間有陽光及溫暖，最高氣溫約27度。 吹輕微至和緩南至東南風。



圖為截至2月21日清晨6時，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周五東風增強 本周後期漸降溫

天文台指出，溫暖潮濕的海洋氣流，會在今、明兩日繼續影響廣東岸地區。明日（22日）潮濕有霧，日間溫暖。星期五東風增強。東北季候風會在本周後期至下周初影響華南沿岸，氣溫逐步下降，天氣稍涼。

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周六料最低18度 下周四跌至15度

根據天文台九天天氣預報，明日（22日）介乎22至26度，短暫時間有陽光，早晚有霧及有一兩陣雨。周五（23日）氣溫稍降，料全日在20至23度之間，吹東至東北風4至5級，離岸間中6級。周六（24日）氣溫進一步下跌，最低料為18度，最高21度，有一兩陣雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月21日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周日（25日）氣溫介乎18至22度，早晚有一兩陣微雨。下周一（26日）降至17至20度，有一兩陣微雨。下周二（27日）為16至19度；下周三（28日）在16至20度，早晚清涼。下周四（29日）再跌至最低15度。