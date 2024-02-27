天文台｜又到春季賞雲海　出發上山只看觀測圖三項數據【附網址】

踏入春季，天氣變得溫暖潮濕，亦是每年拍攝雲海的最佳時間。天文台今日（27日）在社交平台發表一張高空氣象觀測圖表，教導市民判斷欣賞雲海的好時機。原來雲海的形成，只需視乎三項數據，包括空氣溫度、露點溫度及逆溫層。



當空氣及露點溫度相差接近0度，則容易產生雲霧；至於逆溫層阻礙雲層繼續向上發展。換言之，只要圖表中符合雲海出現的要求，只要站在相應的高度以上，便有機會觀賞雲海。



天文台在社交平台教導市民判斷欣賞雲海的好時機。（天文台FB相片）

空氣及露點溫度相差接近0度 容易產生雲霧

天文台今日在社交平台以「咁就識睇雲海喇喎」為題，發表一張高空氣象觀測的圖表，教導市民判斷欣賞雲海的好時機。天文台指，圖表中的紅色線與藍色線，分別顯示空氣溫度及露點溫度，當兩者相差接近0度時，即是圖中的紅線及藍線近乎重疊，便代表該高度的空氣較為潮濕，或會產生雲或霧。

逆溫層阻礙雲層繼續向上發展

不過雲海是否出現，除了空氣溫度及露點溫度外，仍要視乎逆溫層。天文台指，一般而言隨着高度提升，氣溫亦會隨之下降；逆溫層則相反，代表高度增加的同時，氣溫卻不跌反升。換言之，逆溫層會阻礙雲層繼續向上發展，有利雲海形成。「所以若逆溫層咁啱喺你身處嘅山頂之下，你就有機會睇到雲海美景喇。」

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翻查天文台九日天氣預報，2月29日的濕度最高95%，日間短暫時間有陽光，稍後有薄霧；而3月1日濕度同樣最高95%，有一兩陣雨，初時有薄霧。若想先睹雲海為快，該兩日可留意高空氣象觀測圖表，若數據符合天文台上述的介紹，則可帶齊攝影器材上山碰運氣。

不過需注意，香港的最高峰大帽山為957米、第二高的鳳凰山為934米、第三高的大東山為869米，若圖表中的逆溫層高於上述山峰，則沒有機會飽覽雲海美景。至於高空氣象觀測圖表，可在官網中瀏覽（按此）。