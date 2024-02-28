天氣｜今日最低17度　明日氣溫回升　周五顯著轉涼最低15度

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外 ，一道雲帶正覆蓋廣東及南海北部。天文台預測，本港地區今日（28日）大致多雲。早上有一兩陣微雨，市區最低氣溫約17 度，日間最高氣溫約20度。吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風。



圖為截至2月28日清晨5時40分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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冷鋒明晚至周五早上抵達

天文台指出，一股達強風程度的偏東氣流會在今日影響廣東沿岸。隨著偏東氣流緩和，明日（29日）該區氣溫回升。預料一道冷鋒會在明晚至星期五（3月1日）早上抵達華南，該區氣溫顯著下降。隨後的東北季候風會在周末期間影響該區。而一股偏南氣流會在下周初為華南帶來驟雨。

天文台展望，明日（29日）日間溫暖。隨後一兩日顯著轉涼，氣溫降至14度或以下。下周初氣溫逐步回升，有幾陣驟雨。

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明日最高23度 周六跌至14度

天文台九天天氣預報顯示，明日（29日）回暖至最高23度、最低19度，日間短暫時間有陽光，早晚有一兩陣雨。周五（3月1日）顯著轉涼，最低跌至15度，較前一日最高相差9度，當日最高氣溫料21度。周六（3月2日）早上相當清涼，進一步跌至14至18度之間。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月28日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（3月3日）介乎16至20度，有一兩陣微雨。下周一（3月4日）會回升至最高24度。下周二（3月5日）最高更料有26度，最低21度。但下周三（3月6日）會稍回落至18至22度。下周四（3月7日）料介乎18至21度，大致多雲。