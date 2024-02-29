天文台發出寒冷天氣警告　預測本周六低見12度　寒冷有雨

天文台今日（29日）下午4時20分發出寒冷天氣警告。衞生防護中心及社會福利署均表示，由於天氣寒冷，提醒市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。



今天是四年一度的2月29日，下午西部地區氣溫較昨日（28日）低3度左右，一道廣闊雲雨帶正覆蓋華南。天文台更新未來天氣預測，原本周六（3月2日）最低氣溫由13度下調至12度，新界再低兩三度，香港迎來「倒春寒」，料至下周初氣溫才逐步回升。



▼2月19日 回南天霧鎖維港▼



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天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告。衞生署衞生防護中心表示，由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。中心又提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小

社會福利署亦表示，由於天氣嚴寒，特別提醒長者注意保重身體，並呼籲其親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者。有需要時可致電社署熱線求助，電話23432255。

天文台未來九日天氣預測。(天文台圖片)

天文台今日中午發出特別天氣提示，表示受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港今晚天氣顯著轉涼。未來一兩日有幾陣雨，吹清勁北風。

天文台指，明早相當清涼，周六早上寒冷，市區最低氣溫約12度，新界再低兩三度。市民應留意天氣變化，注意保暖，多穿禦寒衣物，並關顧長者及慢性病患者。

運輸署下午2時05分亦發出警報，指由於強風，港珠澳大橋香港連接路實施車速限制，由每小時100 公里，降低至每小時50 公里。

下周初氣溫逐步回升

本港今日天氣大致多雲，有一兩陣雨及薄霧，下午部分時間天色明朗，吹和緩東至東北風，今晚北風增強，天氣轉涼，市區氣溫下降至午夜最低約15度，新界再低一兩度。

天文台展望，未來一兩日有幾陣雨，吹清勁北風，下周初氣溫逐步回升，有幾陣驟雨。