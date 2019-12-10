香港經典鵝油撈粗 蝦子冬菇延續傳奇

炯記, 香港撈粗專門店。炯記, 源自於1976年土瓜灣落山道的新光燒味。新光燒味的老闆叫棋哥, 所以大家不難發現炯記招牌間中會有棋哥這字。後來棋哥的兒子, 化名太子, 與一班對飲食好有追求的朋友一起發揚新光燒味的美食, 再創餐廳品牌, 名為炯記。炯記以「火」字為首, 另加「同」字, 寓意老闆們一團火, 同心協力做好美食。炯記以撈粗為招牌美食, 尤以鵝油撈粗最為特出。 近年炯記餐室在香港愈開愈多，而且愈來愈多人去嘗試。蝦子麵、河粉等麵就食得多, 但撈粗便不是每個人都留意過或體驗過。究竟撈粗有什麼特色? 應該怎樣去品嚐一碗撈粗。今次便幫大家探究一下怎樣才是一碗香港經典的鵝油撈粗。

鵝油撈粗 本土特有經典

鵝油撈粗看起上來是普通一碗麵, 最多外表有種波浪紋的特色和口感, 然而當中大有學問。

鵝油撈粗配上冬菇蝦子, 為撈粗味道昇華

炯記的撈粗是沒有鹼水的味道, 原因是在背後花了很多功夫去清潔。首先撈粗麵條的首要處理, 是向製麵工場下達指定要求的份量。只有從源頭入手, 控制好麵粉和鹼的成份標準, 再經過多輪熱水和冷水的「走鹼」處理, 烹調起上來才可以爽口和無鹼水味。

由於工序繁複, 在沒有足夠人才和工具處理下, 是不可能大量出售。必須要按時間限量發售。假若守不住數量和品質控制, 便會出現鹼水味重又不爽口的麵。所以每次大量製造, 他們都是苦不堪言。不但要加購原材料, 更要加班。他們基本上是一個人煮麵, 一個人夾麵, 一個人包裝, 一個人管理, 四個人同時間合作才有信心保持溫度, 讓食物送去客戶。這樣才可以保持質素。只有秉持控制數量, 才可以令品質控制得宜, 令品牌屹立不倒。

另外不可不說是鵝油配撈粗。剛才都提過炯記的前身是土瓜灣落山道的新光燒味, 由棋哥主理。當時棋哥就是以荔枝柴燒鵝, 而燒鵝的時候自然會有鵝油。由此可見, 大家應該理解到鵝油的數量是很少, 香味味道和珍貴程度可媲美豬油。棋哥的兒子太子, 秘製醬汁, 混合鵝油, 故名太子鵝油。秘製醬油混合鵝油, 再攪拌撈粗, 把麵味昇華, 迥然不同。閒話一則, 鵝油與其他油不一樣, 起碼比鴨油和豬油較為低脂。

時至今天, 炯記自設工場, 沿用古時方式, 煙燻燒鴨, 故有煙燻燒鴨飯, 順勢再索取鵝油。

冬菇蝦子為撈粗錦上添花

很多人現在都是無飯家庭, 未必知道要把冬菇煮得好, 不但要有好好技巧, 而且製作過程也要付出很多心機和功夫過程。例如要汆水、思考調味醬汁的份量和配搭, 再用特製的汁, 花時間燴和炆。

炯記的冬菇是自設專有農場去種植, 確保品質受到控制。雖然小編見到比較細, 但原來其特色是薄身和爽口, 加上賣相和配襯都是整個美食的考量之一。另外細冬菇的腳比起大冬菇的腳較好吃, 大冬菇的腳煮起上來會很容易起渣和韌, 但細冬菇不會, 更免去苦味的機會。所以他們的採購是經過心思熟慮, 才去挑選這種冬菇成為撈粗的配料。加上秘製鮑汁, 令冬菇可以有最好的味道享受。

炯記更回應外賣自取平台e肚仔的要求, 為e肚仔集點午餐的食客限量特設新款配搭, 加入粒粒蝦子。靈感源自於炯記老闆十分喜歡吃劉森記竹昇麵的蝦子撈麵, 於是便把蝦子概念灑入撈粗, 混合後令已經爽口的撈粗更有口感和「索索」爽脆。然而蝦子本身是有一種海鮮的腥味, 於是炯記負責人便去訪問其他廚師賜教, 學習炒烘蝦子,逼走腥味。所以粒粒蝦子都絕不簡單, 大有故事。

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炯記餐廳 (荃灣) > http://bit.ly/2P3MV9J

棋哥燒鵝x炯記撈麵 (銅鑼灣) > http://bit.ly/2ru5ElG

炯記燒味 (北角分店) > http://bit.ly/2YxEXsx

手撕雞撈粗 細味精品特色

炯記的手撕雞與很多坊間的手撕雞有一定分別。最起碼吃上口不鹹, 亦意味坊間很多味重的手撕雞是有過份味精。相反炯記的手撕雞沒有味精, 而是用沙薑粉去調味。加上咬下去是煙韌實肉, 而不是外出的手撕雞有一種淋榎的感覺。每當大家吃手撕雞時, 其實背後是人手遂隻去撕, 並且每份獨立量度份量, 每日限量180隻雞, 賣完便沒有。大家下次可細味一下。

手撕雞撈粗, 沒有味精, 而是用沙薑粉去調味

小小辣椒醬是寶物 曾有人獨個吃盡

小編在此都可向吃辣的朋友推薦一下檯邊的小小辣椒醬。這辣椒醬的香味是筆墨難以言喻, 會令人有回味的感覺。經過查詢後知道, 這是炯記自家秘製而不是外購, 當中包括有煎炒瑤柱和蝦乾。負責人更說笑曾經有客戶獨個子吃盡整樽辣椒醬, 令他們哭笑不得。

自家秘製小小辣椒醬, 當中更有煎炒瑤柱和蝦乾

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