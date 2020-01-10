【e肚仔落單低至7折】集齊全港最足料、最抵食賀年糕點、盆菜盛宴

仲有兩個幾星期就到農曆新年，仲物色緊賀年糕點、盆菜? 辦年貨須及時，e肚仔APP早已你地準備好，最齊全、最多款、最抵食嘅賀年食品，陪大家e肚過肥年!

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【食得夠抵】所有賀年食品低至7折，盆菜最平人均只需$116起​

【精明消費】輸入優惠碼「CNY100」​即享$100折扣；新登記會員亦可享$50迎新優惠；盤菜及糕點價值較高，比平時更輕鬆儲到易賞錢積分，每6蚊1分，積分再轉化成更多購物優惠

【特設送遞服務】成個盆菜、成底年糕送到你屋企門口，唔洗自己親自搬 (*只適用部分店商戶)

【彈性取貨時間】唔洗先預約取券再攞貨，自選時間到店鋪取貨

【小家庭或大家族都岩食】由3至4人份<迷你盆菜>，到12至14人份<至尊盆菜>都有得揀，選擇夠哂彈性

【幫你找素】特設健康素食盆菜，同樣足料餸菜，包括普陀鮑魚、芋頭魚、招牌素雞、吉祥素鴨等

【e肚仔獨家】譽滿點心專門店 – 糕人一等3件糕賀年套裝 $888

糕人一等賀年套裝有齊3款糕，包括椰汁年糕、蘿蔔糕、棗皇糕，不含人造色素、防腐劑，保証食得安心。成個套裝每款3盒，仲要係e肚仔獨家發售，一次過夾埋一大班同事夾單一齊送貨、或者送俾大班親友就最岩喇!

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【撈過界】豪大大雞排破天荒推出「豪大大糕點」

一反傳統，<豪大大雞排>由炸物界撈埋過去賀年糕點界，破格推出「豪大大糕點」，包括豪大大年糕、豪大大芋頭糕、豪大大蘿蔔糕，每款$50，e肚仔獨家優惠3款糕禮盒裝只需$130 (原價$150)



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【出賣年齡系列】蓮香老餅家專售傳統過年小食

傳統過年小食就好似香港情懷咁，買少見少。幸好，百年老店<蓮香老餅家>依舊堅持製作懷舊過年小食，大石榴花、麵粉角仔、咸蛋散、糖蓮藕、信豐紅瓜、芋蝦、糖椰角，你未必聽過個名，但你一定係婆婆傳盒入面見過! 最緊要係百分百香港製造，所有糕點都係收到單才製造，絕無任何防腐劑添加劑，保證新鮮！ 今個新年，做個考順仔女，買點賀年小食俾兩老啦!



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【乜倫都有】倫哥一出手 盆菜樣樣有

<倫哥尊尚盤菜>有原隻蠔皇扣鮑、蠔皇花菇、頭抽大蝦、御膳豬手等應節美食，有鮑有蠔有燒味，名乎其實乜倫都有。盆菜聽落大大份，只有大家族先岩食？非也，細心嘅<倫哥>特設3至4人份迷你盆菜，小家庭都可以食個發財盆菜溫馨團年。



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【好廚房】足料家鄉盆菜全場最平 人均$116起

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以健康及環保為主題嘅社企餐廳<好．廚房>主理超足料家鄉盆菜，有原粒日本宗谷瑤柱、日本蠔鼓、大蝦、年糕福袋、東江鹽焗雞等，CP值勁高，最平人均$116起就食到又豐富又美味盆菜。



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【盆滿缽滿】獨具圍村風味盆菜 特設健康素食盆菜

盆菜到會專門店<盆滿缽滿>一盤「足料家鄉盆菜」，超過5款盆菜款式可選，客人可揀選4至6人份或12至14人份，小家庭或大家族都適合。<盆滿缽滿>更細心地為素食人士設計「健康素食盆菜」，即使素菜亦絕不欺場，餸菜包括普陀鮑魚、芋頭魚、招牌素雞、吉祥素鴨等。



食完夠哂盆滿缽滿 👉 http://bit.ly/39OAIOx

【盆菜之外的中菜選擇】梅之味台式賀年菜

想搵盆菜之外的中菜選擇？台式料理<梅之味>主理嘅台灣年菜絕對係另一個選擇，所有年菜都由台灣新鮮製造空運到港，保証你原汁原味咁食返陣古早味! 「吉慶滿堂」套餐包括佛跳牆、干貝海鮮球、銀耳蓮子湯、人蔘紅棗燉雞湯、富貴蹄膀、百菇鮮魚、古早味蘿蔔糕、櫻花蝦米糕，原價$1,200一份，預訂3份或以上 $1,080一份，同朋友、同事夾單就最適合不過。



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