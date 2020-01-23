【打工仔e肚仔日記】廚藝師承韓國師傅 西環韓式小店秘製醬油炸雞

炸雞，看似簡單、度度都食到嘅小食，但其實好食與否，都好考廚師手藝，好彩嘅，就食到炸雞，唔好彩嘅，就係炸粉…..

呢間位於西環嘅韓式小食店「Popcorn chicken」，出品嘅炸雞就係來自曾經係韓國學師兩年嘅老闆Ricky，為左保證大家食到100%美味炸雞，Ricky係烹調方式同秘製醬油上花左唔少心機。

以招牌菜「秘製韓國醬酒炸雞」為例，雞肉會提早一日用六、七種調味料醃製，保証夠入味。經過油炸後，Ricky仲會親自為每件炸雞搽上秘製醬油，冇錯，係逐件搽，以保證每件炸雞味道均勻。而呢個Ricky嘅秘製醬油更係專為香港人調製出黎，將韓式同港式mix埋一齊!



嫌「秘製韓國醬酒炸雞」唔夠韓式？「韓式大蔥炸雞」岩哂你！Ricky加入大蔥同韓式甜辣醬，非常開胃。Ricky更特意加良韓國翻炸嘅手法，每份炸雞都係新鮮即炸，保證肉質新鮮juicy!

西環<爆谷雞 Pop Chicken Korean Restaurant> : http://bit.ly/2NPsMmU

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