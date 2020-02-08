【做個有準備嘅情人】大店網店5大精選cake shop

撰文：蘇嘉雯
最後更新日期：
受疫情影響，出街食飯變得好危險，咁點同BB 慶祝情人節呀？訂個 #情人節蛋糕 返屋企sweet sweet 啦💞餓底阿妹介紹，有洛神花蜜餞moouse cake、零砂糖cheese cake、人見人愛LINE熊大馬卡龍、赤柱waffle棒棒，用e肚仔落單，新用戶即送$30👉 http://bit.ly/371mKGo
受疫情影響，出街食飯變得好危險，咁點同BB 慶祝情人節呀？訂個 #情人節蛋糕 返屋企sweet sweet 啦💞餓底阿妹介紹，有洛神花蜜餞moouse cake、零砂糖cheese cake、人見人愛LINE熊大馬卡龍、赤柱waffle棒棒，用e肚仔落單，新用戶即送$30👉 http://bit.ly/371mKGo
Crostini情人節蛋糕心動預訂女全港九新界分店均可自取: https://bit.ly/2RYdSgn
****
🔥 2020年激新優惠🔥
立即下載e肚仔外賣自取APP，即送💰迎新優惠券$30 💰
中環外賣集點🥢埋單時輸入優惠碼「95CEN02」即享95折優惠
中環外賣自取🛍埋單時輸入優惠碼「9pickcen02」即享9折優惠