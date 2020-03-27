【灣仔外賣】鬧市中的台灣料理 必試台式水煮魚、麻婆豆腐

雖說香港已經有好多台灣菜餐廳，不過大多都離不開主打夜市小食、甜品或暫特飲，反而台式小炒比較少見。今次一於帶大家試下呢間主打台式小炒嘅

先黎個「台式水煮魚」打頭陣開開胃，師傅用左來自台灣嘅鯛魚，肉質鮮美，師傅仲貼心地起哂所有魚骨，大家可以大啖大啖咁食。話明係台菜，連醬料都係師傅用台式秘方秘製；另一必食小炒就係「麻婆豆腐」，聽落係港式小炒，但食起上嚟唔會好似港式嘅偏鹹，而家變成偏甜，主因師傅特意加入來自台灣嘅醬汁，令到口感更特別。

除左惹味小炒之外，＜梅之味＞同樣有各樣台式涼拌小吃、台式甜品，夜晚一於外賣多幾款返去同屋企人一齊開餐啦！

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