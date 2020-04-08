【觀塘外賣送遞】5星酒店主理高質西餐便當 $56就食到!

呢排避免堂食聚餐，無飯一族嘅打工仔自然就梗係嗌外賣啦！不過外賣硬係俾人一種「頹頹地」嘅感覺。最近進軍觀塘區嘅「e肚仔外賣送遞服務」，除左主打冇mark-up、免運費，更係觀塘搜羅多間人氣食店加盟，今次就推介呢間由5星大廚主理嘅西餐外賣店。

巧妙地將唔同食材Mix & match，炮製多個超驚喜午餐。皇牌必食有「柚子明太子海鮮意粉」，柚子蜜嘅清香令明太子嘅鮮美，份外開胃；細心嘅大廚仲設計左三款低熱量嘅「貝殼粉沙律」，飽肚得黎又唔洗怕肥。

有時想食豪啲，不妨試埋佢地嘅Full Set午餐，一次過試埋超濃郁「南瓜湯」、甜品「冰糖雪燕杞子燉雪梨」、配埋飲品「檸檬香茅薏米水」，食好啲慰勞下自己都唔係好過份姐 😊

========================【e肚仔午餐送遞】冇Mark-up、免運費 直送觀塘office

雲集觀塘CP值高餐廳，直送觀塘office‼ 只要每日下午3點前撳個掣落單，無味精健康午餐、法式午餐、日式料理、涼茶、甜品一一送到你公司，安在office 嘆靚lunch💯

✅消費滿$100 即可免！運！費！

✅APP上價錢冇mark-up，同堂食價錢一樣！

e肚仔午餐送遞 (星期一至五: 11:00-15:00)

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