熱都唔敢開冷氣？黃錦星教三步降溫　從一部風扇看銀髮綠活藍圖

不少長者為了節省電費，即使盛夏炎熱亦寧願強忍悶熱。究竟低碳生活，是否必須以犧牲舒適為代價？在「共建可持續香港高峰會2026」上，環境局前局長黃錦星分享一套「無痛降溫」方法，指出節能與舒適其實可以並存，並由日常生活延伸至城市設計，勾勒出一個更適合銀髮族的未來生活藍圖。



「電費剋星」拆解：其實唔使捱熱

被視為「電費剋星」的黃錦星，與林超英那場「慳電大戰」為人津津樂道，兩位曾締造多年「零電費」紀錄。他指出，節能不只為了慳錢，更是邁向低碳生活的重要一步。

黃錦星3步無痛降溫

黃錦星在會中分享一套簡單而實用的「慳電『三步』曲」：先善用自然通風；若仍然悶熱，則使用風扇；而當氣溫進一步上升，才配合冷氣，並將溫度設定在26°C至27°C。這種「風扇＋冷氣」的組合，既能保持舒適，亦可大幅降低能耗與碳排放。換句話說，問題不在於「開唔開冷氣」，而在於如何用得更聰明。

黃錦星早前獲邀出席「共建可持續香港高峰會2026」並作出對談。（黃寶瑩 攝）

一場大雨 暴露城市設計差距

不過，在黃錦星眼中，影響長者生活質素的，不只是家中溫度，更在於走出家門後的整體城市設計。他分享早前一段親身經歷：在酷熱天氣與暴雨交替下，他曾於活動場地步行前往港鐵站，途中缺乏遮蔽設施而被迫淋雨，過程相當狼狽；相反，當天前往高峰會場地時，從港鐵站步行至酒店全程設有上蓋，體驗截然不同。

在氣候變化加劇下，這些看似細微的設計差異，往往直接影響長者是否願意、甚至能否走出家門。正如華懋集團執行董事兼行政總裁張利民指出，香港正同時面對人口高齡化與氣候變化兩大轉變，「這不只是環境或社會議題，而是一個很實際的問題：我們如何在變得更熱的城市中，繼續活得好。」

因此，黃錦星認為，未來銀髮生活的核心，在於兩個關鍵：「易達」（Accessibility）和「連結」（Connectivity）。真正宜居的城市，不應只讓長者「居家」安老，更要讓他們可以安全出行，並與不同世代自然互動。張利民亦指出，發展不應再以單一範疇思考，而是要將建築環境、醫療、社區等元素整合，「我們不只是建設建築，而是創造一個讓不同人生階段都能生活和成長的社區。」

華懋聯同城大恒生發白皮書 共探綠色銀髮議題

如何打破過往各自為政的規劃局限，將這些理念由個人層面推展至整個社會？一份在高峰會上發布的跨界白皮書，正嘗試提供答案。

由華懋集團、香港城市大學與恒生銀行聯合發表的白皮書《共建綠色銀髮經濟：政策、金融、科技及建築環境的發展機遇與啟示》，從室內外環境到社會架構，提出具體方案。

白皮書於早前（12日）在荃灣西如心酒店舉行的「共建可持續香港高峰會2026」上正式發布，會上邀請了近500名專家學者及業界領袖，並特別請來諾貝爾獎得主奧馬爾．亞吉及北川進等國際權威分享科研創新見解，共同探討未來方向。張利民強調，這類挑戰「無法各自為政」，唯有透過跨界合作，才能將理念轉化為可落地的方案。

白皮書提多項優先行動領域 實現低碳生態，連繫銀髮

白皮書指出，本港房屋與氣候適應力正面臨巨大考驗。截至2024年，全港已有約13,000幢私人樓宇達50年樓齡以上；與此同時，現時有逾21,400名居住於劏房的長者，正居住在生活空間受限、散熱設備不足的劏房內。面對社會挑戰，白皮書提出多項優先行動領域，包括：

【1】新建築自帶「涼快體質」

未來的長者或不需刻意忍耐悶熱，因白皮書倡議，新建築物將採納整體環境設計（Holistic Environmental Design）。簡單來說，發展商在蓋新樓時，會透過建築排列來優化自然通風 ，讓整棟大樓自然涼快。而單位內部，通風、防滑和寬敞的無障礙布局，更會成為標準配備，長者不用自己加裝，便可舒舒服服地居家安老。

【2】建設全天候室外配套

除了清涼的屋簷，老友記想多點出門走動，亦有街上的配套配合。白皮書倡議建立具氣候適應力的室外空間（Climate-Adaptive Outdoor Spaces），即增加多一點綠化遮蔭和晴雨通廊，令天氣變化不會窒礙長者出門。

【3】讓長者成為綠色「行動派」

老友記都可以由傳統的受助者，轉化為推動環保的貢獻者！白皮書引用的研究發現，香港有高達80%的長者渴望能與社會分享自身的專業與手藝。只要他們擁有一個合適的參與平台，憑他們豐富的人生智慧與手藝，同樣能為低碳生活作出貢獻，鼓勵部份長者由「等日子過完」的心態，變成主動「將日子過好」的目標。

「抓子」滿載銀髮價值

值得一提，華懋於高峰會向出席來賓送出精緻紀念品「抓子」玩具，正是一個例子。華懋邀請到社企銀杏館的長者親手縫製每粒抓子，透過傳統手藝，他們不僅重新連結社會，也讓「銀髮生活」不再只是被照顧，而是可以被看見、被需要，展現銀髮族在綠色經濟中的潛力。這亦呼應張利民所指出，真正重要的，不只是提出理念，「而是如何讓人們在日常生活中切實感受到改變。」

由一部風扇，到一個城市

從「風扇＋冷氣」的一個小習慣，到整個城市的設計轉型，這場對談帶出一個清晰訊息： 銀髮生活的質素，從來不只是個人選擇，而取決於整個城市如何設計與運作。當個人行動與跨界合作結合，或許香港才能真正邁向一個既低碳、又共融的未來。