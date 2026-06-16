冷氣機慳電全攻略 | 買機到日常使用！認清4大硬指標4個慳電習慣

踏入炎夏，香港天文台頻頻發出酷熱天氣警告，高溫動輒高達33℃以上。在高溫難耐的天氣下，最令人糾結的事情莫過於「開冷氣怕電費貴，不開又熱得難以入睡」。在選購冷氣機時，不少人被商家的「一晚一度電」宣傳口號所打動，甚至願意高價入手標榜「一級能源效益」的機型。然而，到收到電費單的一刻，往往發現電費暴漲。這次我們就來揭開冷氣機慳電真相，只要看懂以下四大硬件指標，並學會日常使用的慳電技巧，夏日通宵開冷氣，電費隨時能省下一半。



不開冷氣機熱到受不了，開了電費又蹭蹭漲。你是否也有這樣的問題？（AI生成）

首先，「一晚一度電」在真實的香港家居環境中基本上不可能實現，市面上99%的「一晚一度電」都只是宣傳噱頭！這個數據的測試條件極其嚴格，通常要在一個完全密閉、保溫極佳的小實驗室進行，室外溫度固定在26℃，夜間處於低負荷狀態，冷氣機以低風速、低頻率運行，全程幾乎只維持溫度而不運作。

反觀香港的現實環境，夏天室外溫度經常達35℃以上，不少住宅更是頂樓或面對「西斜」，室內熱力驚人；加上家人進出開門、人員走動、電視或電腦等家電散熱，冷氣機必須長時間高負荷運轉。在這種情況下，一晚用上三五度甚至六七度電才是常態。不過，這並不代表無法慳電，只要看懂以下四大硬件指標，並學會日常使用的慳電技巧，夏日通宵開冷氣，電費隨時能省下一半。

認清4大硬指標4個慳電習慣，舒心享受冷氣機。（AI生成）

買冷氣機必看：決定慳電的4大硬指標

1. CSPF能源效益比（越高越慳電）

好多人買冷氣機都會認準綠色的「一級能源效益標籤」，但在一級能源效益標準下，慳電表現同樣分三六九等。消費者應直接查看CSPF (制冷季節性表現系數)的具體數值，CSPF越高代表越慳電。以一般家用1.5匹分體式冷氣機為例，CSPF數值達6.0或以上才算優質慳電機型。如果是剛好擦過一級能源效益邊界的入門款，長遠使用的電費差距會非常明顯。

2. 雙排銅管冷凝器（散熱快、效率高）

部分廉價或主打高性價比的冷氣機，為了節省成本，會在看不見的地方偷工減料，例如使用「單排銅管」甚至減配的冷凝器。雖然價錢便宜了，但熱交換效率卻大跌，導致耗電量飆升。

3. 大排量壓縮機+高頻穩控技術

壓縮機如同冷氣機的心臟。部分冷氣機採用小排量壓縮機，在高溫潮濕的環境顯得力不從心，迫使機器必須長時間保持高頻運轉，耗電量極高卻不夠涼快。優質的慳電機型會配備大排量壓縮機，能在開機後快速降低室溫，並轉入穩定的低頻運行，避免壓縮機頻繁啟停。

4. 電子膨脹閥＞毛細管

多數低價冷氣機用毛細管控溫，控溫精準度差，溫度忽高忽低，壓縮機頻繁啟停，耗電量居高不下。而配備電子膨脹閥的冷氣機，能精準調節雪種流量，控溫穩定、能耗更低。

買冷氣機必看：決定慳電的4大硬指標。（AI生成）

日常使用：零成本慳電4大實用技巧

買對機器，但如果使用習慣錯誤，一樣會白白浪費。以下分享4個零成本的冷氣慳電技巧，幫助大家在不犧牲舒適度的前提下，將電費減半：

【1】溫度設27℃-28℃最慳電

坊間常說開26℃最慳電，其實不然。室內外溫差每縮小1℃，即可節省約6%至10%的電力。白天室外極熱時開27℃、夜間入睡後開28℃，再配合循環扇或微風模式，體感溫度已經非常涼爽。此外，切忌頻繁開關冷氣機，因為冷氣機啟動時的瞬間耗電量最大，通宵開著往往比開開關關更慳電。

【2】抽濕比製冷更耗電

很多人在潮濕夏季喜歡長開抽濕模式，以為這樣更慳電，殊不知抽濕模式需要壓縮機持續高頻運轉來冷凝水氣，長開耗電量往往比單純冷氣模式要高。正確做法是：天氣潮濕時先開10分鐘抽濕，待房間乾爽後切回冷氣模式。

【3】冷風向上吹慳電20%

由於冷空氣下沉、熱空氣上升，製冷時將冷氣機出風口向上調整，能讓冷風自然下沉，形成全屋空氣對流，降溫更快更均勻。若出風口向下，只會令冷氣機周圍涼快，全屋降溫慢，導致機器持續高負荷運轉，平白浪費電力。

【4】每半個月清洗濾網

香港空氣潮濕且塵埃多，濾網極易積聚灰塵並堵塞出風口，這會直接導致冷氣機散熱及製冷效率大打折扣。定期清洗不僅能確保出風衛生、減少異味，更能令冷氣降溫更快，一年省下數百元電費。

日常使用：零成本慳電4大實用技巧。（AI生成）

總結：萬能慳電選購公式

高APF能效值 + 全雙排銅管 + 電子膨脹閥 + 大排量壓縮機 = 真正的一級慳電。