大埔「放．空．間」為企業培養員工放空習慣　提升工作效率

香港生活節奏急速，長期保持高能量，港人每天營營役役，為生活努力工作，甚至出現工時長等情況，難免忽略休息，更可能堆積一定程度的壓力，令不少人長期處於精神緊張或睡眠不足的狀態，因此，放空成了不少人的放鬆途徑。中華基督教禮賢會香港區會社會服務部，在大埔設立「放‧ 空‧間 Zone Out Zone」，為有需要人士提供近百項不同形式的「放空」活動，使大眾能在繁忙生活中找到喘息的空間。



研究證放空可促進創意孵化

提到放空，傳統上認為是浪費時間，甚至認為可能影響企業生產力。事實上，不少工作心理及認知研究皆證實，適當休息能讓大腦進入較低負荷狀態，有助恢復心理資源，避免員工長期疲累、精神繃緊及資訊超載。部分研究發現，暫時離開正在處理的問題，讓思緒自然游走，或可促進創意孵化，讓人產生新的想法。以上研究皆證實，有策略的休息對企業而言是一項長遠的投資，讓員工重新恢復身心，甚至能在公司中建立關顧文化、團隊連結，並提升個人對工作的投入感。

放‧空‧間 Zone Out Zone資訊

適用人士：企業及機構團隊、學校及教師團隊、社福機構、教牧及教會團隊、家長及照顧者、學生、任何需要身心休息的人士

服務包括：個人體驗、團體活動、半天/一天退修、機構包場、度身訂造團隊身心健康計劃

企業、學校及機構合作/預約查詢

電話：2715 2051

WhatsApp：9839 6230

地址：新界大埔安富道 2-8 號金富樓 2 字樓

活動詳情及預約：https://www.zoz.ssd.rhenish.org

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近百項「放空」活動 企業可按需要設計

「放‧空‧間」提供近百項不同形式的「放空」活動，涵蓋： 「靜觀．靈修」、「自然．感官」、「全人．動態」、「療癒．藝術」，讓使用服務的人士皆能得到切合個人化狀態的全方位放鬆。

學校、社福機構、企業及教會團隊可按實際需要，設計半天或一天的退修體驗。團隊可以選擇森林療癒、感官放鬆、藝術創作等體驗，再配合團隊交流、 反思或培訓。 以「放‧空‧間」其中一項特色體驗 「森‧呼吸」為例，活動結合科技與多感官療癒概念，讓使用者戴上VR，沉浸式體驗森林的大自然環境。參加者將置身於自然聲景，配合嗅覺、觸覺及環境設計之中，當中的AI動態調香技術，可配合體驗釋放不同氣味，讓參加者從日常高度運轉的工作模式中暫時抽離。對於接觸大自然機會較少的城市人來說，是一段讓大腦「離線」的放鬆時刻。

「放‧空‧間」並非單一日的合作活動，企業、學校或社福機構等團體，可由專業團隊按機構文化、工作特性及員工需要設計身心健康計劃，將放空體驗延伸至員工培訓、壓力管理、團隊建立、主管關顧、員工支援熱線及個別輔導等，由預防、體驗、培訓以至於專業支援，逐步建立一套更完整的員工身心健康支援方案，從而建立出良好的工作氣氛。

點擊連結了解更多詳情：

宣傳單張：https://heyzine.com/flip-book/f07b0f6c5b.html

網頁：https://www.zoz.ssd.rhenish.org/

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