臭丸中毒｜孕婦疑因臭丸流產！腫瘤科醫生警告5種毒家品暗藏危機

家居用品｜日常生活中常見的日用品，看似方便實用，背後卻可能暗藏「殺機」。早前有報道指，一名孕婦不幸流產，醫生推斷與房間裡的樟腦丸（臭丸）有關。事實上，這類「生活毒素」防不勝防。醫生特別提醒，以下5種日用品少用為妙。尤其塑膠飯盒恐傷腦，現2情況即掉。



早前，上海有1名孕婦突然在家中暈倒，不幸流產，醫生推斷罪魁禍首很可能是房間裡放的樟腦丸。（AI生成圖片）

臭丸味有害嗎？孕婦流產疑與臭丸有關！損肝傷肺

據《央視網》報道，早前，上海1名孕婦突然在家中暈倒，不幸流產。醫生化驗她的血液後，證實為「二氯苯慢性輕度中毒」，並推斷罪魁禍首很可能是房間裡放的樟腦丸。超市買的樟腦丸通常含有殺蟲劑成分以及二氯苯。國際食品包裝協會秘書長董金獅指出，二氯苯揮發後，會損害人的呼吸系統，引發頭暈、嘔吐、噁心等症狀，甚至會損肝傷肺、影響造血功能和神經系統。國際癌症研究機構（IARC）已將二氯苯列為2B級可能致癌物，意味著，若長期大量接觸，有致癌風險。

臭丸（二氯苯）吸入過量影響及症狀：

～損害人的呼吸系統

頭暈、嘔吐、噁心

～損肝傷肺

～影響造血功能和神經系統

～增癌風險



樟腦丸通常含有殺蟲劑成分以及二氯苯，會損害呼吸系統、影響造血功能。（小紅書@乙己之力）

家居陷阱｜醫生警告忌用5種家居用品

事實上，類似樟腦丸等生活用品隨處可見，亦最容易讓人掉以輕心，有些日用品背後更藏著「陷阱」。據《Daily Mail》報道，引述腫瘤內科暨血液科醫生蘇達森·維什努·科利穆塔圖伊拉姆（Dr.Sudarson Vishnu Kollimuttathuillam）指出，以下4種家居用品，他平時會減少接觸，以免損害身體健康。

家居用品陷阱【1】插電式清新劑及濃香味產品——刺激呼吸道

很多人喜歡用插電式空氣清新劑或電蚊香，覺得比噴霧更好、更方便。 不過蘇達森醫生指出，這類香氛產品會釋放出「揮發性有機化合物（VOCs）」。雖然目前尚無充分的證據表明其有致癌風險。但都會刺激呼吸道，引發咳嗽、喉嚨乾癢等症狀。

蘇達森醫生指出，插電式芳香劑會釋放出「揮發性有機化合物（VOCs）」，會刺激呼吸道，引發咳嗽、喉嚨乾癢等症狀。（magnific）

建議：少用為妙，或選擇香味較淡的天然產品。



家居用品陷阱【2】老舊或破損的塑膠飯盒——引發腦血栓、心臟病

表面有刮痕或變形的塑膠飯盒在加熱時，會釋出大量的微塑膠。這些微塑膠進入人體後，不僅會傷腦、加重脫髮、加速衰老，還會增加心臟病風險。2025年，一項發表於《科學進展》期刊的研究更證實，微塑膠會順著血液進入大腦，導致血管阻塞、引發腦血栓。蘇達森醫生建議最好用玻璃（如高硼矽玻璃）或陶瓷的飯盒，比較安全。

表面有刮痕或變形的塑膠飯盒在加熱時，會釋出大量的微塑膠，有機會增加心臟病風險。（magnific）

建議：最好用玻璃（如高硼矽玻璃）或陶瓷的飯盒，比較安全。



家居用品陷阱【3】強效清潔劑——刺激皮膚／眼睛

蘇達森醫生表示，大部分的清潔劑只要照著說明書用都是安全的，但千萬別以為「濃度愈高愈好」。因為很多清潔劑都會釋放化學物質，若頻繁使用或常在密閉的空間用，極易刺激皮膚、眼睛和呼吸道。

很多清潔劑都會釋放化學物質，若頻繁使用或常在密閉的空間用，極易刺激皮膚、眼睛和呼吸道。（magnific）

建議：最好揀成分簡單的產品，使用時要保持窗戶通風。此外，絕對不能亂混搭清潔劑。



家居用品陷阱【4】殺蟲劑和——過量可能引發過敏性鼻炎

很多人一看到家裏有曱甴和螞蟻等，常貪方便噴殺蟲劑。然而，這些化學成分在密閉或痛風不良的空間中，容易黏在家具、餐具或地面上。長期頻繁接觸易刺激呼吸道黏膜，引發咳嗽、過敏性鼻炎等。

很多人一看到家裏有曱甴和螞蟻等，就會貪方便噴殺蟲劑，不過，醫生建議最好盡量減少使用。（magnific）

建議：如果一定要用，必須遵照說明書，切勿過量。



家居用品陷阱【5】農藥——過量可能致癌

蘇達森醫生表示，雖然有研究指出農藥可能致癌，但多針對長期、高劑量接觸的職業人員，一般人無需過度擔心。不過，日常生活中最好盡量減少使用。

建議：如果一定要用，必須遵照說明書，切勿過量。

