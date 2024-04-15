浴室清潔｜玻璃門水漬怎清理？勿用鹼性清潔劑　推介2大天然好物

浴室水垢是許多居家環境常見的問題，除了容易影響美觀外，更有造成環境衛生影響的疑慮，而除了使用化學清潔劑清洗外，是否有其他無毒又有效的清潔方式呢？對此，台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈便於《健康2.0》YouTube頻道分享了去除浴室水垢的2個妙招，不僅能輕鬆有效去除浴室水垢污漬，更能於平時日常便可以做起。



浴室的陳年水垢刷不掉怎麼辦？用2個便宜好物就能解決

譚敦慈表示，有關該如何清除浴室玻璃門上的水垢，其實可以將廚房紙巾沾上食用醋，並在玻璃門上停留一晚後再以乾淨的布擦拭即可。不過，由於醋的味道較重，她更建議將檸檬酸與水以1：10的比例進行調配，再使用廚房紙巾沾濕後貼上玻璃，待隔天再以清水沖掉。

而譚敦慈也表示，千萬不要以鹼性清潔劑進行清潔，若以鹼性清潔劑進行清潔，反而會造成水漬完全清潔不掉的可能。

此外，若想要預防浴室玻璃門出現水垢，譚敦慈也建議，大家在每次洗完澡後以刮刀將水漬去除，並以科技海綿進行擦拭，便能有效透過日常習慣，解決水垢困擾。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：浴室乾溼分離門上的水垢刷不掉怎麼辦？家事達人用2個天然好物，不用狂刷快速去除陳年污漬】