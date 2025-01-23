大掃除｜17種清潔劑別混合使用！或致火災、中毒 謹記打掃3原則
新年新氣象，大家紛紛著着整理家中環境，其中不免會使用清潔劑清潔，台北市政府環境保護局特別說明17種清潔劑搭配方式，可能導致火災、爆炸、中毒，為了避免憾事發生，使用清潔劑時應保持「通風」、「隔絕」、「一次」一種共3大原則。
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過年打掃小心17種危險清潔劑組合！使用必遵守3大原則
北市環保局指出，許多人會使用清潔劑對付陳年污垢，不過市面上清潔劑琳瑯滿目、配方不同，若是使用不慎可能會危害健康。舉例來說，漂白水主要成分是次氯酸鈉，如果與含鹽酸成分清潔劑混合使用，可能會產生有毒氯氣；疏通劑主要成分是氨水，如果與鹽酸一起使用，可能會產生有毒和腐蝕性氣體。
北市環保局提醒大家，使用清潔劑時務必遵守通風、隔絕、一次一種共3大原則，包含維持現場環境通風以減少吸入有害氣體，配戴口罩及手套減少與清潔劑直接接觸或吸入，每次只能使用一種清潔劑，避免不同品項混合使用，才能安全輕鬆整理居家環境。
倘若使用清潔劑不慎發生意外，北市環保局表示，觸碰腐蝕性溶液，接觸面應沖水15至20分鐘以上，保護好傷口後立即送醫；若是誤吞酸鹼性物質，不可使用催吐方式，而是應直接前往醫院掛急診，避免造成身體二度傷害。
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家用常見化學物質安全使用表：
＃可能引發爆炸
・雙氧水（過氧化氫）＋ 優碘（碘化鉀）
・雙氧水（過氧化氫）＋ 噴霧殺蟲劑（百滅寧）
・雙氧水（過氧化氫）＋ 去光水（丙酮）
・化粧水（水楊酸）＋ 護手霜／乳液／化粧水（甘油）
・去光水（丙酮）＋ 指甲油（硝化纖維）
＃可能引發火災
・雙氧水（過氧化氫）＋眼藥膏（鹽酸四環素）
・雙氧水（過氧化氫）＋白藥水（氯菲安明馬來酸鹽）
・馬桶疏通劑（氨水）＋管路疏通劑（氫氧化鈉）
・管路疏通劑（氫氧化鈉）＋酒精膏（甲醇）
・馬桶疏通劑（氨水）＋廚房清潔劑（丙二醇）
・廁所清潔劑（鹽酸）＋管路疏通劑（氫氧化鈉）
・化粧水（水楊酸）＋雙氧水（過氧化氫）
・去光水（丙酮）＋指甲油（硝化纖維）
＃可能引發中毒
・雙氧水（過氧化氫）＋優碘（碘化鉀）
・雙氧水（過氧化氫）＋噴霧殺蟲劑（百滅寧）
・雙氧水（過氧化氫）＋去光水（丙酮）
・管路疏通劑（氫氧化鈉）＋優碘（碘化鉀）
・馬桶疏通劑（氨水）＋管路疏通劑（氫氧化鈉）
・廁所清潔劑（鹽酸）＋管路疏通劑（氫氧化鈉）
・廁所清潔劑（鹽酸）＋漂白水（次氯酸鈉）
・漂白水（次氯酸鈉）＋漱口水（丙二醇）
・漂白水（次氯酸鈉）+去光水（丙酮）
・化粧水（水楊酸）＋雙氧水（過氧化氫）
・漂白水（次氯酸鈉）＋馬桶疏通劑（氨水）
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