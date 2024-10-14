洗衣機內籠有霉味　她用清潔劑洗出「一機紫菜」！另外2招也適用

正確的清潔洗衣機是許多人必知的課題！



一名女網友在Threads上發文表示，最近衣服洗完隱約聞得到霉味，因此買了一款洗衣槽專用清潔劑，清洗完後一看嚇傻，跑出一堆像紫菜片的髒污，這才驚覺洗衣機真的要定期清洗啊！

該貼文吸引近4000人按讚，並對此議論紛紛：

．「想問這些紫菜要怎麼弄出來？」

．「妳是不是洗衣機用完都把蓋子蓋着？」

．「想問用了多久沒清才這樣」

．「我上次也是在租屋處的洗衣機洗出一堆髒東西...」

．「妳洗的是蟑螂窩吧？」

．「清出來的這些（髒污）怎麼處理？」

．「想請問是直接倒在洗衣槽？還是倒在洗衣粉的小盒子？」

．「我都用網子在還有水的時候撈掉」



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有網友感謝事主推薦的清潔劑：

．「哇！感謝推薦，我也要去買來用看看」

．「我也都買這個，好用！」

．「哇！立刻手刀去買」



但也有網友認為此款清潔劑並不實用：

．「有人說粉劑的（清潔劑）會卡在軸心附近，對機器不好」



有內行人分享可以使用過碳酸鈉清潔洗衣機：

．「清洗衣槽也可以用過碳酸鈉，很便宜又大包，洗衣服污漬、磁磚、洗衣槽都可以」

．「用過碳酸鈉也可以，在蝦皮買很便宜，一罐可以用很久，而且不只可以清洗衣機，廚房處理一些油污、消毒抹布我都會用過碳酸鈉」



其他網友則認為可以請專人處理與保養：

.「這個程度其實是建議請專人來洗會比較到位，洗衣機內桶很難靠自己洗到最乾淨」

.「建議妳請人拆機器清洗，大概拆了更誇張噁心，這個粉是日常保養而已」

.「用好幾年的洗衣機用這個完全沒用，垢會超多超厚，叫專門清洗的拆下來就知道了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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