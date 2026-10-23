洗衣珠壞處｜主婦錯1步損眼角膜！3招防意外＋正確用法先放衫最錯

洗衣珠壞處｜洗衣珠用法｜洗衣珠又稱洗衣膠囊，是一種將濃縮洗衣液包裹在薄膜中的洗滌產品，小小一粒就可以洗淨一桶衣服，方便又快捷。然而，近日有博主拍片分享，家人用洗衣珠時候做錯1步，導致眼角膜缺失一塊。博主大呻「30年來第一次遇到」。影片一出有逾17萬點讚，引發廣泛關注。到底該怎麼用才安全？平時用時要先放洗衣珠還是衣服？



洗衣珠壞處｜主婦洗衣珠入眼致眼角膜缺失

近日博主「孫棠主」在抖音拍片表示，今年（2026年）中秋節前夕，妻子在洗衣服時，發現兩顆洗衣珠黏在一起，便順手撕開令膠囊破裂，導致高濃縮洗衣液射入眼睛，引發劇烈疼痛。博主立即詢問AI工具並用清水為其沖洗了10幾分鐘，可惜效果有限。於是他們緊急前往清華長庚醫院掛急診，值班醫生檢查後認為問題不大，僅診斷為「角膜有點粗糙」就開了藥膏。然而在回家路上，妻子情況加重，他們只好趕往另一家醫院。第二家醫院的急診醫生立刻用750毫升的生理鹽水為她沖洗眼睛，並叮囑一定要看專家門診。隔日，他們便到同仁醫院就醫，醫生檢查完才發現妻子的眼角膜已經缺失了一塊。幸好經過治療，眼角膜修復得還不錯。

評論區網友紛紛表示「真的想想都害怕，尤其是平常看到洗衣珠黏在一起時，都會下意識撕開」。博主亦提醒，洗衣珠其實非常危險，如果被小朋友拿來玩或者誤食入肚，後果不堪設想。

濃縮洗衣液的有效去污成分是普通洗衣液的2到3倍，一旦接觸到皮膚或者濺入眼睛，就會造成刺激，引起發紅、瘙癢，甚至損傷眼角膜。（magnific）

洗衣珠壞處｜濃縮洗衣液去污力強3倍 刺激性高

洗衣液的有效去污成分是表面活性劑，含量愈高，去污效果就愈好，而濃縮洗衣液的有效去污成分是普通洗衣液的2到3倍。正因如此，一旦不小心接觸到皮膚或者濺入眼睛，就會造成刺激，引起發紅、瘙癢，甚至損傷眼角膜。所以使用濃縮洗衣液／洗衣粉的時候要小心。特別是近年流行的洗衣珠，表面薄膜由「水溶性聚乙烯醇」（簡稱 PVA）製成，遇水即溶。平時存放或拿取時，必須注意以下3點，避免破裂。

洗衣珠，表面薄膜由「水溶性聚乙烯醇」（簡稱 PVA）製成，遇水即溶，平時存放或拿取時，必須注意以下3點，避免破裂。（magnific）

洗衣珠正確使用3招防意外

1. 放在陰涼處：每次拿完洗衣珠後，要把盒子或包裝袋封好，並擺放在乾燥、陰涼的地方，防止受潮。



2. 保持雙手乾爽：拿取洗衣珠時，手要完全乾爽，若手濕易令薄膜軟化、破裂。



3. 無需剪開：使用時直接整顆丟入洗衣機即可，切勿剪開，免沾化學液生意外。



台灣洗衣達人沈富育，他表示，要先放洗衣珠，等他接觸到水充分溶解後，再放入要洗的衣服。（magnific）

洗衣珠正確使用步驟｜用錯比不洗還髒 先放衣服最錯

洗衣珠雖然清潔力好，但用錯只會愈洗愈髒！尤其洗完衣服後，殘留的薄膜未融化，黏在衣物上。有台灣媒體曾訪問過台灣洗衣達人沈富育教大家正確使用：

洗衣珠正確使用步驟1：要先放洗衣珠

先放洗衣珠待它接觸到水充分溶解後，再放入要洗的衣服

洗衣珠正確使用步驟2：洗衣機七成滿

使用洗衣珠時，衣物量不應超過洗衣機的七成滿。若洗衣機的衣服塞得太多，洗衣珠會缺乏空間水流滾動，導致無法完全溶解，最終遺留在衣物上，比沒洗更污糟！

參考資料：中國洗滌用品行業信息網