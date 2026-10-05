洗衣機愈洗愈臭？問題可能藏在門邊膠圈　5個位置要定期清潔

洗衣機愈洗愈臭？｜洗衣機明明專門用來洗乾淨衣物，為甚麼用久了打開機門反而傳出一陣霉味，甚至連剛洗完的衣服都不夠清新？問題未必代表洗衣機壞了，而可能是長期積聚的水分、洗衣劑、毛髮及棉絮所致。尤其前置式洗衣機，門邊橡膠密封圈的摺位容易殘留水分及污垢，是日常清潔最容易被忽略的位置之一。不過，不同品牌及頂揭式、前置式洗衣機的結構都有差異，因此清潔時不能只顧膠邊，洗衣桶、洗衣液格及過濾器同樣值得定期處理。



洗完衫仲有臭味？未必係衫本身問題

洗衣機每次運作都有大量水流經機內，但有水沖過並不等於洗衣機會自動變乾淨。洗衣劑、柔順劑、衣物纖維、毛髮及其他污垢，都可能逐漸留在機內。如果洗衣後內部長時間保持潮濕，就更加容易形成異味。

LG官方洗衣機維護指南指出，不正確使用洗衣劑或忽略定期保養，都可能令洗衣機出現異味及積垢。當中洗衣液格、門邊膠圈、排水泵過濾器及洗衣桶，都屬需要留意的位置。所以當洗衣機開始有味，與其不停加入更多洗衣液或柔順劑掩蓋氣味，更重要是找出污垢及水分究竟積聚在哪裏。

前置式洗衣機最易忽略：門邊膠圈摺位

如果家中使用前置式「大眼仔」洗衣機，第一個值得檢查的位置就是機門旁邊的橡膠密封圈。這個膠圈的主要用途是阻止洗衣期間漏水，因此本身會形成不少凹槽及摺位。洗衣完成後，水分、頭髮、棉絮甚至細小異物都有機會留在裏面。

Samsung官方清潔指引建議，用戶清潔時應將膠圈輕輕拉開，檢查內側不同位置是否有污漬及異物。如果發現污漬，可按照產品指示使用合適的稀釋清潔液及濕布處理，最後再用乾布徹底抹乾。

點解膠圈特別容易臭？洗完留低嘅水先係關鍵

膠圈本身並不是特別污糟的物料，真正問題是它的結構容易留住水分。LG指出，洗衣機內部本身容易保持潮濕，如果洗完立即長時間關上機門，水分難以蒸發，門邊膠圈便可能形成霉菌。官方建議完成當日洗衣工作後，抹乾膠圈及機門，並保持通風讓剩餘水分乾燥。不過，家中有小朋友或寵物的話，保持機門打開時亦要注意安全，避免讓他們接觸或進入洗衣桶。

每月最少檢查一次膠圈

究竟膠圈多久清潔一次？Panasonic前置式洗衣機清潔指南提供的建議：洗衣液格每星期清潔、排水過濾器每月清潔，而洗衣桶及膠圈約每兩個月處理一次，同時亦註明實際頻率會因使用情況而異。如果家中洗衣量大、環境潮濕，或者膠圈已經出現污漬、異味，自然亦不應等到指定日期才處理。

頂揭式洗衣機冇門邊膠圈 重點反而係隔塵網

洗衣機要清潔膠邊主要針對前置式洗衣機，頂揭式洗衣機的結構並不一樣，自然不能照搬。Panasonic頂揭式洗衣機清潔指南將日常保養重點分成隔塵網、洗衣液格及洗衣桶。當中隔塵網建議每次使用後清理，洗衣液格約每星期清洗，而洗衣桶則約每月進行一次清潔；實際周期同樣會按使用情況而變。

洗衣液格都可以係臭味來源

另一個經常被忽略的位置是洗衣液及柔順劑格。每次倒入洗衣液後，看似所有清潔劑都已經被水沖入洗衣桶，但實際上仍可能有少量洗衣液及柔順劑殘留。長時間累積後，抽屜內可以變得黏笠，甚至形成污垢。LG建議定期拆出洗衣液格，以溫水清走洗衣液及柔順劑殘留；Panasonic的前置式及頂揭式指南亦同樣將洗衣液格列為每星期保養項目。

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一個最簡單習慣：洗完唔好即刻密封

如果不想每隔一段時間才發現洗衣機已經「臭到頂唔順」，最簡單的預防方法其實不用買任何清潔用品。洗完當日最後一機衣物後，先檢查及抹走門邊或膠圈的積水，再讓洗衣桶及洗衣劑格保持通風，待內部水分乾燥後才關上。再配合定期清潔洗衣桶、洗衣液格、過濾器，以及前置式洗衣機的門邊膠圈，就能減少污垢及水分長時間積聚。