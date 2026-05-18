日本《LDK》評測17款洗衣液/洗衣珠/洗衣粉 即睇8款A級洗衣產品

洗衣｜日本知名產品評測雜誌《LDK the Beauty》早前聯同機構「LAB.360」及氣味顧問石川英一合作，為市面上的17款洗衣液、洗衣膠囊、洗衣粉進行了比較測試。



《LDK the Beauty》雜誌的編輯團隊聯同機構「LAB.360」及氣味顧問石川英一合作，根據五個標準對市面上17款洗衣產品進行了比較和測試，包括清潔能力、除臭能力、防臭能力、易用性和性價比。

測試項目1：清潔能力

測試團隊以洗衣產品清洗了五種類型的「生活常見污漬」，包括肉醬、咖哩、蛋黃、口紅、紅色泥土。接著使用專業儀器「色差計」測量洗衣前後的污漬變化，並計算出洗淨率。

測試項目2：除臭能力

測試團隊將模擬了汗臭、髒污及室內晾衣的濕臭的 T 恤用各款產品進行清洗，然後請氣味顧問評估氣味的強度和難聞程度。

測試項目3：防臭能力

測試團隊在清洗後的 T 恤上噴灑了有異味的物質，並計算異味再度復發的時間。

測試項目 4：易用性

測試團隊實際試用了各款的洗衣產品，以檢查它們是否能夠順利地測量一次洗衣所需的用量、瓶身是否有便於確認剩餘量的設計，以及瓶蓋是否能輕鬆打開。

測試項目5：性價比

測試團隊計算並比較了洗衣產品在使用45公升水的洗衣機時，每次洗滌的成本。

首5名洗衣液及洗衣膠囊推薦

產品 評價 評價項目（5分為最高） 總評分（5分為最高） 花王 Attack 抗菌EX 強力洗淨洗衣液 A 清潔能力：4.60 除臭能力：5.00 防臭能力：3.00 易用性：4.11 性價比：4.00 4.22 P&G碧浪Ariel超濃縮抗菌洗衣液（抗菌去漬型) A 清潔能力：4.20 除臭能力：5.00 防臭能力：4.50 易用性：3.56 性價比：3.00 4.08 獅王牌NANOX ONE「抗菌省時」洗衣精 A 清潔能力：3.40 除臭能力：3.50 防臭能力：5.00 易用性：4.83 性價比：4.00 4.02 P&G寶潔碧浪洗衣球（白茶花香） A 清潔能力：4.20 除臭能力：3.00 防臭能力：5.00 易用性：4.39 性價比：3.00 3.97 Ariel 4d抗菌洗衣膠囊（抗菌去漬款） A 清潔能力：4.80 除臭能力：2.80 防臭能力：3.50 易用性：4.39 性價比：3.00 3.88

洗衣粉推薦

產品 評價 評價項目（5分為最高） 總評分（5分為最高） 花王「Attack 高滲透洗衣粉」 A 清潔能力：4.70 除臭能力：3.00 防臭能力：5.00 易用性：3.78 性價比：4.00 4.20 TOPVALU「衣物用粉末洗衣粉 芳香特淨」 A 清潔能力：4.70 除臭能力：2.30 防臭能力：3.50 易用性：3.22 性價比：5.00 3.90 花王KAO「New Beads」洗衣粉 A 清潔能力：4.60 除臭能力：3.00 防臭能力：3.00 易用性：3.78 性價比：4.00 3.83 7-Premium「衣物用洗衣粉」 Ｂ 清潔能力：4.70 除臭能力：2.80 防臭能力：2.75 易用性：2.22 性價比：5.00 3.70

4種去污好物輕鬆去漬

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衣物去污方法【1】洗潔精

洗潔精絕對是家中必備的清潔用品。當衣物沾上污漬後，可以在油污直接塗上洗潔精，用手指或牙刷輕搓後靜置 10–15 分鐘，最後以溫水洗淨即可。如果清洗後衣物上仍然留下污漬，可重複以上步驟幾次，直到污漬完全去除。

衣物去污方法【2】卸妝油

由於卸妝油具備吸油的效果，能夠有效去除衣物上的油漬。只需在油污處上滴下幾滴卸妝油，用手指輕搓後靜置幾分鐘再以溫水洗淨，即可去除污漬。不過切記，由於卸妝油遇水後會乳化，因此在使用時必須確保衣物處於乾身的狀態。

衣物去污方法【3】梳打粉／小蘇打

梳打粉含有弱鹼性，能中和酸性皮脂污垢。若衣物沾上食用油漬，可以將梳打粉加入適量溫水攪成糊狀，再於污漬處塗上糊狀的梳打粉，以用手指或牙刷輕搓後，用溫水洗淨，直到污漬去除。

衣物去污方法【４】嬰兒爽身粉

由於嬰兒爽身粉主要的用途是吸附皮膚上的油脂，因此只需在在油漬處撒上大量的爽身粉，並確保覆蓋面積大於污漬本身，並靜置30分鐘後用溫水輕輕搓揉，即可將油份帶走。