洗衣機竟燒溶插座｜網民兩度遇同一問題　機電署提醒安全使用貼士

洗衣機竟燒溶插座｜家中插座看起來只是普通牆身配件，但一旦出現焦黑、變形甚至燒溶，就絕對不能掉以輕心。近日有香港網民在Facebook群組分享，家中一部洗衣機一直直接接駁牆身插座，沒有使用萬能蘇，亦沒有同時接駁其他電器，但數年間竟兩度出現插座L位附近燒溶的情況。事主亦提到，洗衣機有時在乾衣程序期間會出現較強震動，懷疑機器突然用電增加，令插蘇過熱。從相片可見，插座表面其中一個插孔附近已明顯焦黑及熔化。單靠相片無法確定實際故障原因，但機電工程署及台電的用電安全指引均提醒，高耗電電器應使用獨立固定插座，如插座有過熱、焦味、鬆動等異常情況，應立即停用並安排合資格人員檢查。



洗衣機插座數年內兩度燒溶 事主懷疑乾衣時突然「扯大電」

事主在帖文中表示，出事電器是一部洗衣機，而且一直單獨直接插入牆身插座，沒有使用萬能蘇或再接其他電器。更令他疑惑的是，這並非第一次發生。同一個插座數年前已曾試過燒溶，今次已是第二次。洗衣機過往亦曾出現門製故障，但已自行更換零件修復。

他另外留意到，洗衣機有時進行乾衣程序期間震動特別明顯，但有時又完全正常，因此懷疑機器可能在某些運作階段突然增加耗電量，最終令插蘇過熱。不過，單憑洗衣機震動或相片，並不能證實真正原因是「突然扯電」。插座燒溶可以涉及不同問題，例如插頭與插座接觸不良、插座內部鬆動、接線老化、電器本身異常，甚至相關電路負荷問題，因此較安全的做法並不是自行估計是哪一件零件壞了，而是停用並安排檢查。

（AI製圖）

高耗電家電應獨佔插座 香港13A插座一般不應超過2400W

對這類情況，香港機電工程署的指引相當直接。機電署指出，高耗電量電器應由獨立插座供電，而接駁至13A插座上的電器總耗電量一般不應超過2400W。冷氣機、抽濕機、電暖爐、電水煲以及洗衣乾衣機等，都屬於應避免與其他電器共用插座的例子。換句話說，即使一個萬能蘇或拖板有很多插孔，都不代表可承受的總用電量因此增加。

插座沒有「超載」都可以過熱？接觸不良同樣要小心

不少人會以為，只要電器功率沒有超出插座上限，插座就不可能燒焦，但實際上並非如此。即使負荷沒有明顯超標，如果插頭與插座之間接觸不良，例如插座內部夾片鬆動、插頭未能緊密接觸、接線位置老化等，電流經過接觸位置時亦有機會產生較多熱力。因此，如果插頭插入後感覺異常鬆動，或者長時間使用後插頭、插座面板明顯發熱，都不應單純視作「正常高功率」。

機電署亦提醒，如懷疑住宅電力裝置存在漏電、經常跳掣等危險情況，應立即安排註冊電業承辦商檢查及維修；如果電器在使用期間出現異常聲響、異味或過熱跡象，亦應即時停止使用。台電亦建議定期查看插頭及插座有沒有鬆動、焦黑、綠鏽或積塵，發現異常便應處理，不要繼續「頂住用」。

插座已經燒焦、熔化 不要換個面板就算

今次事主提到同一個位置已經第二次出現燒溶，這種情況更加值得徹底檢查，而不是只更換插座面板後繼續使用。因為表面看到的焦黑及熔化，只是最外層徵狀。真正問題可能位於插座背後的接線、固定端子，甚至相關電路內。如果只換一個新面板，但真正造成過熱的原因沒有排除，就有機會再次發生。

機電署的住宅電力安全指引指出，若懷疑電力裝置可能引致危險，應立即由註冊電業承辦商檢查及維修。用電量大的電器亦應以獨立插座供電，而插座線路應由漏電斷路器、俗稱「水氣掣」保護。因此，如果家中已經出現插座焦黑、膠殼熔化、插頭異常燙手、燒焦味或反覆跳掣，最穩妥做法都是立即停止使用該插座及相關電器，待專業人員確認安全後才重新使用。

洗衣乾衣機附近亦要留散熱空間

除了插座負荷，洗衣乾衣機本身的散熱亦不能忽視。機電署提醒，電器周圍應保持足夠散熱空間，尤其包括洗衣乾衣機等會產生較多熱力的家電，不應被雜物覆蓋或阻塞散熱位置，以免機件過熱增加火警風險。

另外，如果使用期間突然出現比平日明顯的震動、異常聲響、焦味或機身過熱，亦不應繼續完成整個洗衣或乾衣程序才處理，而應即時停止使用並安排檢查。尤其今次個案中，事主本身已觀察到乾衣期間偶爾出現異常震動，再加上插座已經兩次燒溶，兩個問題是否有直接關係目前未能確認，但已足以構成需要全面檢查洗衣機及供電位置的理由。

家電安全警告！盤點5大「洗衣機禁忌物品」。（AI生成）

見到焦黑、聞到燶味就應即停用

插座燒溶並不是「用耐咗正常老化」的小問題。機電署的安全訊息明確指出，電器使用時一旦出現異常聲響、氣味或過熱跡象，應立即停止使用，並安排有經驗技師檢查維修。高耗電電器亦不應與其他電器共用同一插座。