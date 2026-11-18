入冬之後，不少家庭開啟「囤貨模式」，牛羊肉、海鮮一批批往家裏搬，雪櫃瞬間塞得滿滿當當。可很多人在雪櫃使用上，正在無意中浪費保鮮性能：食材一股腦亂堆，反覆解凍，凍肉口感變柴、營養流失。



這篇把秋冬雪櫃使用要點一次說清，讓你囤的每一份食材，都真正物有所值。

雪櫃秋冬季節的使用指南：

+ 14

秋冬季節雪櫃最常遇見的兩個故障

1. 環境溫度過低，機械控溫雪櫃不啟動

老式機械旋鈕雪櫃，一旦環境溫度低於10攝氏度，壓縮機就很難正常啟動，冷凍室裏的東西容易出現融雪、融化甚至食材變質。解決辦法很簡單：冬天把檔位調到4到5檔。

2. 頻繁開關門導致冷熱交替

冬天室內外溫差大，每次開門都會帶入大量水汽，冷凍室容易結上厚厚一層霜。霜一厚，耗電上升不說，還擠佔本就緊張的存儲空間。所以冬天儘量集中取物，想好要拿什麼一次拿齊，減少開門次數，省電也省心。

囤貨儲存3個實用技巧

首先，牛羊肉、肉類別整塊往裏塞。很多人的習慣是把一大塊凍肉直接扔進冷凍室，吃的時候反覆解凍再切，結果肉的口感越來越柴。

正確的做法是：

買回來先按每頓的用量分成小份，獨立密封包裝，一次取一份。



反覆解凍再冷凍，肉的細胞被破壞，口感和營養都會大打折扣。

其次，分清零度艙和冷凍的區別。

零度艙適合短期保鮮生鮮，比如兩三天內要吃的魚蝦、肉類；而長期囤貨必須進冷凍室。



別把打算放一個月的肉放在零度艙，溫度不夠低，照樣會慢慢變質。

最後，生熟分層存放。

生肉的血水容易滲漏、產生異味，生熟食材一定要分開區域放。



這時候雙系統雪櫃的優勢就體現出來了，獨立溫區各管各的，不容易出現異味，在囤貨季尤其明顯。

延伸閱讀：雪櫃食物易吸味無關容量大細！單循環風道是元兇 買再大一樣中招

+ 5

雪櫃使用注意事項

雪櫃擺放也有講究。嵌入式雪櫃要注意櫥櫃通風，冬天環境溫度低，散熱條件差也會影響正常工作，別把它悶在櫃子裏。雪櫃也不要緊貼牆面擺放，要給背部散熱留出空間。

另外，定期檢查密封條。密封條老化變形會導致冷氣外泄，不僅電費上漲，食材也容易變質，這是很多人一直忽略的細節。順手用一張紙夾在門縫測試，如果輕易抽出來，說明密封條該換了。

寫在最後：

雪櫃本身沒問題，問題大多出在使用習慣上。冬天別把雪櫃放在低溫的露台，囤肉記得分小份密封，生熟分層，定期清理密封條，這幾件事做好了，雪櫃的保鮮性能才不會被白白浪費。囤貨是好事，但更要知道怎麼存得科學、吃得新鮮。



常見問題

冷凍肉能放多久？ 牛肉冷凍大約6到12個月，豬肉3到6個月，海鮮建議3個月內吃完，越新鮮越好吃。 雪櫃冷凍室結霜太厚怎麼辦？ 先斷電讓霜自然融化，別用尖銳物品硬鏟，容易劃傷內壁；以後注意減少開門次數，能延緩結霜。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】